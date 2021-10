ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനാകാന്‍ ഒരുങ്ങുന്ന രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡിന്റെ പ്രതിഫലം എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ? 10 കോടി രൂപയാണെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഇതോടെ ഇന്ത്യന്‍ പരിശീലകരില്‍ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന വ്യക്തിയാകും ദ്രാവിഡ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിസിസിഐയോ രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡോ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടില്ല.

ഐപിഎല്‍ ഫൈനലില്‍ ബിസിസിഐയുടെ ക്ഷണിതാവായി ദ്രാവിഡ് എത്തിയിരുന്നു. ഇവിടെവെച്ച് ദ്രാവിഡുമായി ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്ഡറ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയും സെക്രട്ടറി ജയ് ഷായും ചര്‍ച്ച നടത്തി. ഒടുവില്‍ പരിശീലകനാകാന്‍ ദ്രാവിഡ് സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടു വര്‍ഷത്തേക്കാകും ദ്രാവിഡിന്റെ കരാറെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

യു.എ.ഇയില്‍ ഈ മാസം നടക്കുന്ന ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പോടെ ഇന്ത്യന്‍ ടീം പരിശീലകന്‍ രവി ശാസ്ത്രി സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ബിസിസിഐ പുതിയ പരിശീലകനായുള്ള തിരച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ത്യന്‍ പരിശീലകനെയാണ് ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതെന്നും ബോര്‍ഡ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

48-കാരനായ ദ്രാവിഡ് നിലവില്‍ ബെംഗളൂരുവിലെ നാഷണല്‍ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി യുടെ തലവനാണ്. ഇതോടൊപ്പം ഇന്ത്യന്‍ അണ്ടര്‍-19, ഇന്ത്യ എ ടീമുകളുടെ ചുമതലയും ദ്രാവിഡിനാണ്.

Content Highlights: Rahul Dravid set to draw staggering amount of money as Team Indias head coach