ബറോഡ: വംശീയ വിദ്വേഷത്തിന് എതിരേയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും അലയടിക്കുകയാണ്. ഇതിന് തുടർച്ചയെന്നോണം വെസ്റ്റിൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ ക്രിസ് ഗെയ്ലും ഡാരെൻ സമിയും തങ്ങൾ നേരിട്ട വംശീയ അധിക്ഷേപത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനു വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോൾ 'കാലു' എന്നു വിളിച്ച് കാണികളും സഹതാരങ്ങളും തന്നെ പരിഹസിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സമി വ്യക്തമാക്കുന്നു. മാന്യൻമാരുടെ കളിയായ ക്രിക്കറ്റും വംശീയ അധിക്ഷേപം നിറഞ്ഞതാണെന്ന് ഗെയ്ലും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയുടെ മുൻതാരം ഇർഫാൻ പഠാനും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിറത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രമല്ല, വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങളേയും വംശീയ അധിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കണമെന്ന് ഇർഫാൻ പഠാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ പേജിലൂടെയാണ് പഠാന്റെ പ്രതികരണം.

'വംശീയാധിക്ഷേപങ്ങൾ നിറത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. വ്യത്യസ്ത മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ വീട് വാങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത സമൂഹത്തിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വിവേചനവും വംശീയ അധിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കണം', പഠാൻ ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നു.

