മ്യൂണിക്: യൂറോ കപ്പിൽ ഹംഗറിക്കെതിരായ മത്സരത്തിന് മുമ്പ് നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കൊക്കോകോളയുടെ കുപ്പികൾ എടുത്തുമാറ്റി പോർച്ചുഗീസ് ക്യാപ്റ്റൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു. ശീതളപാനീയങ്ങൾക്ക് പകരം വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ കൊക്കോകോള കുപ്പികൾ എടുത്തുമാറ്റിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ മാർഗം പിന്തുടർന്ന് ഫ്രാൻസിന്റെ സൂപ്പർ താരം പോൾ പോഗ്ബയും രംഗത്തുവന്നു.

ജർമനിക്കെതിരായ മത്സരത്തിന് ശേഷം നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ മുന്നിലെ മേശയിലുള്ള ഹെയ്നെകെൻ കമ്പനിയുടെ ബിയർ കുപ്പി എടുത്തുമാറ്റിയാണ് പോഗ്ബ ക്രിസ്റ്റിയാനോയെ മാതൃകയാക്കിയത്. യൂറോ കപ്പിന്റെ പ്രധാന സ്പോൺസർമാരിൽ ഒരാളാണ് ഹെയ്നെകെൻ.

After #POR captain Cristiano Ronaldo and his Coca Cola removal, #FRA’s Paul Pogba makes sure there’s no Heineken on display 🍺 #EURO2020



pic.twitter.com/U9Bf5evJcl