ലാഹോര്‍: കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കാരണം ജോലി നഷ്ടമായവര്‍ക്ക് സഹായവുമായി പാകിസ്താന്‍ അമ്പയര്‍ അലീം ദാര്‍.

ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് ലാഹോറിലെ തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റസ്റ്റോറന്റില്‍ സൗജന്യ ഭക്ഷണം നല്‍കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ച ഒരു വീഡിയോയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. 'ദാര്‍സ് ഡിലൈറ്റോ' എന്ന അലീം ദാറിന്റെ റസ്റ്റോറന്റില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കാരണം ജോലി നഷ്ടമായവര്‍ക്ക് വന്ന് സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം വീഡിയോയില്‍ പറഞ്ഞു.

