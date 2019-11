സിഡ്‌നി: ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന യുവതാരമാണ് പാകിസ്താന്റെ പതിനാറുകാരന്‍ പേസര്‍ നസീം ഷാ. ഈ മാസം അവസാനം ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായി നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലൂടെ നസീം ഷാ പാക് ജഴ്‌സിയില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുകയാണ്. ആറു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 26 വിക്കറ്റാണ് താരം വീഴ്ത്തിയത്. ഇതു തന്നെയാണ് പാക് ടീമിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നതും.

തന്റെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിനായി നസീം ഷായും ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ അതിനിടയില്‍ നസീം ഷായെത്തേടി ഒരു ദു:ഖ വാര്‍ത്തയെത്തി. നസീമിന്റെ മാതാവ് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച്ചയാണ് സംഭവം.

എന്നാല്‍ നസീം നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. നിലവില്‍ പെര്‍ത്തിലുള്ള നസീമിന് മരണാനന്തര ചടങ്ങുകള്‍ കഴിയും മുമ്പ് നാട്ടിലെത്താനാകില്ല എന്നതാണ് തീരുമാനത്തിന് പിന്നില്‍. നസീമിന്റെ മാതാവിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി പ്രാക്ടീസ് മത്സരത്തില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ എ ടീമിന്റെ താരങ്ങള്‍ കറുത്ത ആം ബാന്‍ഡ് അണിഞ്ഞാണ് ബുധനാഴ്ച്ച കളിച്ചത്.

പ്രാക്ടീസ് മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ പന്തെറിഞ്ഞ നസീം ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ നസീം ബോള്‍ ചെയ്തിരുന്നില്ല.

Heartfelt condolences to Nasim Shah and his family ♥



Both sides are wearing black armbands today in respect to Nasim's mother who passed away last night.#AUSAvPAK