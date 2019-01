ദുബായ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ആന്‍ഡിലെ ഫെലുക്വായോയെ വംശീയമായ അധിക്ഷേപിച്ച പാക് ക്യാപ്റ്റന്‍ സര്‍ഫറാസ് അഹമ്മദിനെതിരേ ഐ.സി.സി നടപടി. നാല് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് സര്‍ഫറാസിനെ ഐ.സി.സി വിലക്കി. ചൊവ്വാഴ്ച്ച ദര്‍ബനില്‍ നടന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം ഏകദിനത്തിനെടയാണ് സര്‍ഫറാസ് ഫെലുക്വായോയെ അപമാനിച്ചത്.

തുടര്‍ന്ന് സര്‍ഫറാസ് ഫെലുക്വായോടും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ഫാഫ് ഡുപ്ലെസിസിനോടും മാപ്പ് ചോദിച്ചിരുന്നു. പാക് ക്യാപ്റ്റന്റെ മാപ്പപേക്ഷ ഇരുവരും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഐ.സി.സി നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുകയായിരുന്നു. ഐ.സി.സിയുടെ വംശീയാധിക്ഷേപ വിരുദ്ധ നിയമം സര്‍ഫറാസ് തെറ്റിച്ചുവെന്നും അതിനാലാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഐ.സി.സി വ്യക്തമാക്കി.

നിലവില്‍ പാകിസ്താനും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മില്‍ നടക്കുന്ന നാലാം ഏകദിനത്തില്‍ സര്‍ഫറാസ് കളിക്കുന്നില്ല. ഷുഐബ് മാലിക്കാണ് പകരം പാകിസ്താനെ നയിക്കുന്നത്. ഐ.സി.സിയുടെ വിലക്കുള്ളതിനാലാണ് ഇതെന്നാണ് സൂചന. ഇതോടെ ഇനി പരമ്പരയിലെ അവസാന ഏകദിനത്തിലും ആദ്യ രണ്ട് ട്വന്റി-20യിലും സര്‍ഫറാസിന് കളിക്കാനാകില്ല.

രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഇന്നിങ്സിന്റെ 37-ാം ഓവറിലാണ് വിവാദ സംഭവം. ഷഹീന്‍ അഫ്രീദിയെറിഞ്ഞ ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തില്‍ ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന ഫെലുക്വായോയുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍ തെറ്റി. ഇന്‍സൈഡ് എഡ്ജില്‍ കുരുങ്ങി പിന്നിലേക്കു പോയി. ഫെലുക്വായോ ഒരു റണ്‍ ഓടിയെടുത്തു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഫെലുക്വായോയെ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ കൂടിയായ സര്‍ഫറാസ് ഉറുദുവില്‍ തെറി വിളിക്കുകയായിരുന്നു.

'എടാ കറുത്തവനേ...നിന്റെ അമ്മ ഇന്ന് എവിടെപ്പോയാണ് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചത്? നിന്റെ അമ്മയോട് ഇന്ന് എന്ത് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്' എന്നായിരുന്നു സര്‍ഫറാസിന്റെ അധിക്ഷേപം. ഉറുദുവിലായതിനാല്‍ സര്‍ഫറാസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഫെലുക്വായോയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്നാല്‍ സ്റ്റമ്പ് മൈക്ക് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി റെക്കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടെ പാക് ക്യാപ്റ്റന്‍ കുരുങ്ങുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: Pakistan captain Sarfraz Ahmed handed four match ban by ICC for racial comments