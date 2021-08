ഭുവനേശ്വര്‍: ഇന്ത്യന്‍ ഹോക്കി ടീമുകളെ സ്‌പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യുന്നത് ഒഡിഷ സര്‍ക്കാര്‍ 10 വര്‍ഷത്തേക്ക് കൂടി തുടരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നവീന്‍ പട്‌നായിക്. ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്‌സിനു ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം.

ഒളിമ്പിക്‌സിനു ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ പുരുഷ - വനിതാ ഹോക്കി ടീമുകള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആദ്യമായി ഒഡിഷയിലെത്തിയത്. ടീമുകളെ ഒഡിഷ മുഖ്യമന്ത്രി നവീന്‍ പട്‌നായിക് ആദരിച്ചു.

ജര്‍മനിയെ നാലിനെതിരേ അഞ്ചു ഗോളുകള്‍ക്ക് തകര്‍ത്താണ് ഇന്ത്യന്‍ പുരുഷ ഹോക്കി ടീം വെങ്ക മെഡല്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ ടീമാകട്ടെ തുടക്കത്തിലെ പ്രതിസന്ധികള്‍ മറികടന്ന് സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നാലാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്താണ് ടീം ടോക്യോയില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയത്.

ഒളിമ്പിക്‌സിനു ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ഒഡിഷയില്‍ നിന്നുള്ള ടീം അംഗങ്ങളെ നവീന്‍ പട്‌നായിക് നേരത്തെ ആദരിച്ചിരുന്നു. പുരുഷ താരങ്ങളായ ബീരേന്ദ്ര ലക്രയ്ക്കും അമിത് രോഹിദാസിനും 2.5 കോടി രൂപ വീതവും വനിതാ താരങ്ങളായ ദീപ് ഗ്രേസ് ഇക്കയ്ക്കും നമിത ടോപ്പോയ്ക്കും 50 ലക്ഷം രൂപ വീതവും സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തു.

1995 മുതല്‍ സഹാറയായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ ഹോക്കി ടീമിന്റെ സ്പോണ്‍സര്‍. 2017-ല്‍ 2021 വരെ സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് നീട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിനിടെ ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ മൂലം സഹാറയ്ക്ക് പിന്‍മാറേണ്ടി വന്നു. ഇതോടെ 2018 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഒഡിഷ സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഹോക്കി ടീമിന്റെ സ്പോണ്‍സര്‍ സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത്. അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പിന് 150 കോടി രൂപയാണ് ഹോക്കി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒഡിഷ നല്‍കിയത്. അങ്ങനെ ഒരു ദേശീയ ടീമിനെ സ്പോണ്‍സര്‍ ചെയ്ത ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി ഒഡിഷ മാറി.

Content Highlights: Odisha to continue to sponsor Indian hockey teams for 10 more years