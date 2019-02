ന്യൂഡല്‍ഹി: പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മെയ് അവസാനവാരം ഇംഗ്ലണ്ടിലും വെയ്ല്‍സിലുമായി നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ നിന്ന് പാകിസ്താനെ വിലക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തള്ളി ബി.സി.സി.ഐ.

പാകിസ്താനെ വിലക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി.സി.സി.ഐ, ഐ.സി.സിക്ക് കത്തു നല്‍കിയതായി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നേരത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ബി.സി.സി.ഐ.യുടെ ഭരണസമിതി (സി.ഒ.എ) ഐ.സി.സി. ചെയര്‍മാന്‍ ശശാങ്ക് മനോഹറിന് വിലക്കും ബഹിഷ്‌കരണവും സംബന്ധിച്ച് കത്തയച്ചെന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട്. അതല്ലെങ്കില്‍ ലോകകപ്പില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യ പിന്‍വാങ്ങണമെന്നും കത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നതായിട്ടായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട്.

പാകിസ്താനെ ലോകകപ്പില്‍ നിന്ന് വിലക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് തങ്ങള്‍ ഐ.സി.സിക്ക് ഒരു കത്തും കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്ന് ഒരു ബി.സി.സി.ഐ പ്രതിനിധി വെളിപ്പെടുത്തി.

ഐ.സി.സി ടൂര്‍ണമെന്റിന് യോഗ്യത നേടുന്ന അംഗരാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ഐ.സിസിയുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായും അവകാശമുണ്ട്. പാകിസ്താനെ വിലക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി.സി.സി.ഐ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചാലും അത് ഏപ്രിലില്‍ ചേരുന്ന ഐ.സി.സി വാര്‍ഷിക യോഗത്തിലേ പരിഗണിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഇക്കാര്യം വോട്ടിങ്ങിനിട്ടാലും മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ല. അല്ലെങ്കില്‍ അതിന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് ധാരണയിലെത്തണം.

ഐ.സി.സി ബോര്‍ഡില്‍ നിലവില്‍ ഇന്ത്യക്ക് മുന്‍തൂക്കമില്ലാത്തതിനാല്‍ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള നീക്കത്തിന് ബി.സി.സി.ഐ തയ്യാറാകില്ലെന്നും ബി.സി.സി.ഐ പ്രതിനിധി പി.ടി.ഐയോട് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല 2021 ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫി, 2023 ലോകകപ്പ് എന്നീ മത്സരങ്ങളുടെ ആതിഥേയത്വത്തിനു ശ്രമിക്കുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ നീക്കങ്ങള്‍ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്.

ജൂണ്‍ 16ന് മാഞ്ചസ്റ്ററിലാണ് ഇന്ത്യ-പാക് ലോകകപ്പ് മത്സരം നടക്കേണ്ടത്. ഇതിന്റെ ടിക്കറ്റുകള്‍ ഏതാണ്ട് പൂര്‍ണമായി തന്നെ വിറ്റുപോയിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിനുശേഷമാണ് പുല്‍വാമയില്‍ 44 സി.ആര്‍.പി.എഫ് ജവാന്മാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരാക്രമണം നടക്കുന്നതും ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം കൂടുതല്‍ വഷളാകുന്നതും.

Content Highlights: no way pakistan can be banned from world cup bcci official