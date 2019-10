മൊണാക്കോ: ഉത്തേജക മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യന്‍ അത്‌ലറ്റ് നിര്‍മല ഷിയോറനിനെ നാലു വര്‍ഷത്തേക്ക് വിലക്കി.

ട്രാക്ക് ആന്റ് ഫീല്‍ഡ് ഉത്തേജക മരുന്ന് ഉപയോഗ കേസുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അത്‌ലറ്റിക് ഇന്റഗ്രിറ്റി യൂണിറ്റ് (എ.ഐ.യു) ആണ് താരത്തിന് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ 2017-ല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നടന്ന ഏഷ്യന്‍ അത്‌ലറ്റിക് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ നിര്‍മല നേടിയ രണ്ടു മെഡലുകളും തിരികെ വാങ്ങും.

നിരോധിത സ്റ്റീറോയ്ഡുകളായ ഡ്രോസ്റ്റനോളോന്‍, മെറ്റെനോളോന്‍ എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യം നിര്‍മലയുടെ സാമ്പിളില്‍ കണ്ടെത്തി. ഇക്കാര്യം അംഗീകരിച്ച നിര്‍മല ഹിയറിങ്ങിന് അഭ്യര്‍ഥിച്ചില്ലെന്നും എ.ഐ.യു പറഞ്ഞു.

2018-ല്‍ തന്നെ പരിശോധന പോസിറ്റീവായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് 2018 ജൂണ്‍ 29 മുതല്‍ വിലക്ക് നേരിടുകയാണ് താരം. 2017 ഏഷ്യന്‍ അത്‌ലറ്റിക് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ 400, 4ത400 മീറ്റര്‍ റിലേ മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്ത നിര്‍മല സ്വര്‍ണ മെഡല്‍ നേടിയിരുന്നു.

