ലഖ്‌നൗ: വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ നിക്കോളാസ് പുരാന് നാല് മത്സരത്തില്‍ നിന്ന് ഐ.സി.സിയുടെ വിലക്ക്. അഫ്ഗാനിസ്താനെതിരായ പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിനിടയില്‍ പന്ത് ചുരണ്ടിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഐ.സി.സിയുടെ നടപടി.

വിലക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിന്റെ അടുത്ത നാലു ട്വന്റി-20 മത്സരങ്ങള്‍ പുരാന് നഷ്ടമാകും. നഖം ഉപയോഗിച്ച് പുരാന്‍ പന്ത് ചുരണ്ടുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കുറ്റം സമ്മതിച്ച പുരാന്‍ സംഭവത്തില്‍ പരസ്യമായി മാപ്പ് പറഞ്ഞു. മാച്ച് റഫറി ക്രിസ് ബ്രോഡിന് മുമ്പാകെയാണ് പുരാന്‍ കുറ്റം ഏറ്റുപറഞ്ഞത്. ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് ചെയ്തതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നെന്നും ഐസിസിയുടെ വിലക്ക് അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും പുരാന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് 3-0ത്തിന് വിജയിച്ചിരുന്നു. ഇനി മൂന്നു ട്വന്റി-20യും ഒരു ടെസ്റ്റുമാണ് പരമ്പരയില്‍ അവശേഷിക്കുന്നത്.

