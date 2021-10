ന്യൂഡല്‍ഹി: ഒളിമ്പിക്‌സ് ഹോക്കിയില്‍ വെങ്കലം നേടിയ മലയാളി താരവും ഇന്ത്യന്‍ ഹോക്കി ടീം ഗോള്‍കീപ്പറുമായ പി.ആര്‍. ശ്രീജേഷ് ഉള്‍പ്പെടെ 11 താരങ്ങളെ ഖേല്‍രത്‌ന പുരസ്‌കാരത്തിന് ശുപാര്‍ശ ചെയ്ത് കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രാലയം. 17 പരിശീലകരെ ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്‌കാരത്തിനും 35 കായിക താരങ്ങളെ അര്‍ജുന അവാര്‍ഡിനും ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മലയാളി ബോക്‌സിങ് താരം കെ.സി. ലേഖയുടെ പേര് ധ്യാന്‍ചന്ദ് പുരസ്‌കാരത്തിനായി നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ജാവലിന്‍ ത്രോയില്‍ സ്വര്‍ണം നേടി ചരിത്രമെഴുതിയ നീരജ് ചോപ്ര, ഗുസ്തിയില്‍ വെള്ളി നേടിയ രവികുമാര്‍ ദഹിയ, ബോക്‌സിങ്ങില്‍ വെങ്കലം സ്വന്തമാക്കിയ ലവ്‌ലിന ബോര്‍ഗോഹെയ്ന്‍ എന്നിവരാണ് ഒളിമ്പിക്‌സ് മെഡല്‍ ജേതാക്കളായി ഖേല്‍രത്‌ന പട്ടികയില്‍ ഇടംപിടിച്ചത്. ഇവരോടൊപ്പം പാരാലിമ്പിക്‌സില്‍ മെഡല്‍ നേടിയ താരങ്ങളേയും ഖേല്‍രത്‌നക്കായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.

പാരാ ബാഡ്മിന്റണില്‍ സ്വര്‍ണം നേടിയ പ്രമോദ് ഭഗത്, കൃഷ്ണ നാഗര്‍, ജാവലിന്‍ ത്രോയില്‍ സ്വര്‍ണം സ്വന്തമാക്കിയ സുമിത് അങ്കുല്‍, പാരാ ഷൂട്ടിങ്ങില്‍ സ്വര്‍ണം കഴുത്തിലണിഞ്ഞ മനീഷ് നര്‍വാള്‍, പാരാ ഷൂട്ടിങ്ങില്‍ സ്വര്‍ണവും വെങ്കലവും കരസ്ഥമാക്കിയ അവാനി ലേഖര എന്നിവരാണ് പാരാലിമ്പിക്‌സിലെ പ്രകടനത്തിലൂടെ ഖേല്‍രത്‌ന പട്ടികയിലെത്തിയത്.

ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബോളിലെ സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍ സുനില്‍ ഛേത്രിയും വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെ വെറ്ററന്‍ താരം മിതാലി രാജും മെഡല്‍ ജേതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം ഖേല്‍രത്‌നക്കായി മത്സരിക്കും. ദേശീയ ടീമിനായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗോള്‍ നേടിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ഇതിഹാസം പെലെയെ ഛേത്രി മറികടന്നിരുന്നു. സാഫ് കപ്പ് ഫൈനലില്‍ മാലദ്വീപിനെതിരേ ഗോള്‍ നേടിയാണ് ഛേത്രി ചരിത്രമെഴുതിയത്.

