ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ഉപകരണ നിര്‍മാതാക്കളാണ് നോര്‍ഡിക് സ്‌പോര്‍ട്‌സ്. അവര്‍ സാധാരണ നിര്‍മിക്കാറുള്ള ഫ്‌ളൂറസെന്റ് ഗ്രീന്‍ നിറത്തിലുള്ള വല്‍ഹല്ല 800 എന്‍.എക്‌സ്.എസ് ജാവലിന് 80,000 രൂപയ്ക്കെടുത്താണ് വില. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജാവലിന് ഒക്ടോബര്‍ ഏഴിന് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ ലേലത്തില്‍ ലഭിക്കാന്‍ പോകുന്ന വില ഒരു കോടിയിലേറെയാണ്.

ഇപ്പറഞ്ഞ ജാവലിന്‍ ചില്ലറ കക്ഷിയൊന്നുമല്ല. നീരജ് ചോപ്ര ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കായി സ്വര്‍ണം എറിഞ്ഞിട്ട ജാവലിനാണിത്. ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ ജാവലിന്‍ എന്ന റെക്കോഡിലേക്കാണ് നീരജിന്റെ ജാവലിന്റെ പോക്ക്.

Stand a chance to make my Olympic javelin yours, at the https://t.co/XCT5G6GNBf auction which will take place until Oct 7.



Proceeds from the auction will go towards the Namami Gange initiative. pic.twitter.com/mdWZA72VJ1