ന്യൂഡല്‍ഹി: ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്‌സിലെ സ്വര്‍ണ മെഡല്‍ നേട്ടത്തിനു പിന്നാലെ ജാവലിന്‍ ത്രോ ലോക റാങ്കിങ്ങിലും നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് നേട്ടം.

ഒളിമ്പിക്‌സിനു മുമ്പ് ലോക അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ജാവലിന്‍ ത്രോ പുരുഷ വിഭാഗത്തില്‍ 16-ാം റാങ്കിലായിരുന്ന താരം 14 സ്ഥാനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്കുയര്‍ന്നു. ടോക്യോയില്‍ വമ്പന്‍ പേരുകാരെ പിന്തള്ളി സ്വര്‍ണമണിഞ്ഞ 23-കാരന്റെ കരിയറിലെ മികച്ച റാങ്കിങ്ങാണിത്.

1315 പോയന്റോടെയാണ് ചോപ്ര രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഇടംപിടിച്ചത്. 1396 പോയന്റുമായി ജര്‍മനിയുടെ ജോഹന്നാസ് വെറ്ററാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 2021-ല്‍ ഏഴു തവണ 90 മീറ്ററിലേറെ ദൂരം കണ്ടെത്തിയ താരമാണ് വെറ്റര്‍. പക്ഷേ ടോക്യോയില്‍ ആ പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാന്‍ വെറ്ററിനായില്ല.

ഫൈനലില്‍ 87.58 മീറ്റര്‍ എറിഞ്ഞാണ് ചോപ്ര ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ മെഡല്‍ നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യന്‍ ട്രാക്ക് ആന്റ് ഫീല്‍ഡ് അത്‌ലറ്റെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. 2000-ലെ സിഡ്‌നി ഒളിമ്പിക്‌സിന് ശേഷം ഫൈനലില്‍ സ്വര്‍ണ മെഡലിലേക്കുള്ള നാലാമത്തെ മികച്ച ദൂരമാണിത്.

പുരുഷ ജാവലിന്‍ ലോക അത്​ലറ്റിക്‌സ് റാങ്കിങ് (ഓഗസ്റ്റ് 10 വരെ)

1. ജോഹന്നാസ് വെറ്റര്‍ - 1396 പോയിന്റ്

2. നീരജ് ചോപ്ര - 1315 പോയിന്റ്

3. മാര്‍സിന്‍ ക്രുക്കോവ്‌സ്‌കി - 1302 പോയിന്റ്

4. യാക്കൂബ് വാഡ്ലെച്ച് - 1298 പോയിന്റ്

5. ജൂലിയന്‍ വെബര്‍ - 1291 പോയിന്റ്‌

