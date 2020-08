കോഴിക്കോട്: സൂപ്പർ സ്റ്റുഡിയോ ഫുട്ബോൾ ടീം അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ മുബീലിന്റെ വീട്ടിൽ ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോഴും ടോഗോക്കാരൻ നികൊയിസ് കുദാജയുടെയും ഐവറി കോസ്റ്റുകാരൻ അപ്പൊ ആങ്കെയുടെയും മനസ്സ് നാട്ടിലായിരുന്നു. സെവൻസ് ഫുട്ബോളിൽ കളിക്കാൻ ജനുവരിയിൽ കേരളത്തിലെത്തിയതാണ് ഇരുവരും. കോവിഡ് കാരണം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനാവതെ ഫറോക്കിലെ വാടകമുറിയിൽ നാളുകൾ തള്ളിനീക്കുകയാണിപ്പോൾ.

''കേരളം മനോഹരംതന്നെ. മലയാളികൾ ഞങ്ങളെ ഏറെ സഹായിക്കുന്നു. പക്ഷേ, നാട്ടിൽ ബന്ധുക്കൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്''- ഇരുവരും പറയുന്നു. മുറിക്കുള്ളിൽ മൊബൈലിൽ പാട്ടുകേട്ടും സിനിമയും ഫുട്ബോളും ആവർത്തിച്ച് കണ്ടും സമയം പോക്കുകയാണ് കളിക്കാർ. പുറത്തേക്ക് അധികം പോവാറില്ല. മുറിക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള മുബീലിന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കും. മുബീലിന്റെയും സഹോദരൻ മുനാസിന്റെയും മക്കളായ മിഷാൽ, മൻഹർ, മാസിൻ , മിഷ, മിസ്ബ എന്നിവരുമായി നല്ല കൂട്ടിലാണ്.

നാട്ടിൽ ഭാര്യയും ഒന്നര വയസ്സുള്ള മകനും അപ്പൊവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. നികൊയിസ് അവിവാഹിതനാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ട് സഹോദരങ്ങളുമുണ്ട്. ദുബായ് വഴി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇവർ.

ആകെ 152 ആഫ്രിക്കൻ താരങ്ങളാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനാവാതെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ഇതിൽ 80 പേർ ഐവറി കോസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ളവർ. ലൈബീരിയ (20), ഘാന(20), സിയെറാ ലിയോൺ(18), ഗുനിയ(2), യുഗാൻഡ(2), ബുർകിനാഫാസൊ(1), മലി (3) എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നാണ് മറ്റുള്ളവർ.

കോവിഡിനെത്തുടർന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയതോടെ പദ്ധതികളെല്ലാം തെറ്റി. കളിക്കാരുടെ നിത്യച്ചെലവിന് പണം കണ്ടെത്താനാവാതെ സെവൻസ് ക്ലബ്ബുകൾ വലയുന്നു. ഘാനാ താരങ്ങളായ മലപ്പുറം സൂപ്പർ സ്റ്റുഡിയോ ടീമിന്റെ ദെസ്ലു അലക്സാണ്ടർ, തൃശ്ശൂർ ജയ ബേക്കറിയുടെ സ്റ്റീഫൻ ക്വാസി മെൻസ എന്നിവർക്ക് ഗുരുതരരോഗം പിടിപെട്ടിരുന്നു. ഘാന എംബസി ഇടപെട്ടതോടെ ദെസ്ലു നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. അർബുദബാധിതനായ സ്റ്റീഫൻ ചികിത്സയിലാണ്.

മാർച്ചിൽ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ടൂർണമെന്റുകൾ നിലച്ചു. ക്ലബ്ബുകൾക്കും താരങ്ങൾക്കും വരുമാനമില്ലാതെയായി. കളിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ക്ലബ്ബുകൾക്കായി. താമസം, ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി മാസത്തിൽ വലിയൊരു സംഖ്യ ചെലവാകും. സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനും ചില സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ക്ലബ്ബുകളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.

സർക്കാർ ഇടപെടണം

''കളിക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്നഭ്യർഥിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർക്ക് നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അറുപതിനായിരം രൂപയിലേറെ വരും. ഇത്ര വലിയ തുക വഹിക്കാൻ അസോസിയേഷനോ ക്ലബ്ബുകൾക്കോ സാധിക്കില്ല. സർക്കാർ ഇടപെടണം.'' - കെ.എം. ലെനിൻ (ഓൾ കേരളാ സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ അസോ.പ്രസിഡന്റ്)

ക്ലബ്ബുകൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ

''താരങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ക്ലബ്ബുകൾ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. സർക്കാർ സഹായമില്ലാതെ കളിക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനാവില്ല.'' - റോയൽ മുസ്തഫ (റോയൽ ട്രാവൽസ് ടീം ഉടമ)

