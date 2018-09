സിഡ്‌നി: പായ്‌വഞ്ചിയില്‍ ഗോള്‍ഡന്‍ ഗ്ലോബ് റേസ് മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട മലയാളി നാവികന്‍ അഭിലാഷ് ടോമിയുടെ പായ്‌വഞ്ചി കണ്ടെത്തി. ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനയുടെ പി 8ഐ (P-8I) വിമാനമാണ് അഭിലാഷിന്റെ പായ്‌വഞ്ചി കണ്ടെത്തിയത്. വിമാനത്തില്‍ നിന്നെടുത്ത തകര്‍ന്ന നിലയിലുള്ള പായ്‌വഞ്ചിയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ എ.എന്‍.ഐ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മണിക്കൂറില്‍ 30 നോട്ടിക്കല്‍ മൈല്‍ വേഗത്തിലാണ് കാറ്റടിക്കുന്നത്. പത്ത് അടിയോളം ഉയരത്തില്‍ തിരമാലകളടിക്കുന്നതിനാൽ രക്ഷാദൗത്യ സംഘത്തിന് പായ്‌വഞ്ചിയുടെ അടുത്തെത്താനാകുന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അടിയന്തര ആവശ്യത്തിനുള്ള മരുന്നുകളും ഭക്ഷണവും പായ്‌വഞ്ചിയുടെ അടുത്തെത്തിക്കാനാണ് രക്ഷാസംഘത്തിന്റെ ശ്രമം. പായ്‌വഞ്ചി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ തീരമായ പെര്‍ത്തില്‍ നിന്ന് 3704 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് വഞ്ചി ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഇന്ത്യന്‍ തീരമായ കന്യാകുമാരിയില്‍ നിന്ന് 5020 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണത്.

ഫ്രാന്‍സിന്റെ മത്സ്യബന്ധന പട്രോളിങ് കപ്പലായ ഓസിരിസ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കപ്പല്‍ തിങ്കളാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ പായ്‌വഞ്ചിക്ക് അടുത്തെത്തിയേക്കും. ഐ.എന്‍.എസ് സത്പുര, ഐ.എന്‍.എസ് ജ്യോതി, എച്ച്.എം.എ.എസ് ബല്ലാറാത്ത് എന്നീ കപ്പലുകള്‍ അഭിലാഷിനെ രക്ഷിക്കാനായി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പായ്‌വഞ്ചി 'തുരീയ'യുടെ പേരെഴുതിയ ടി ഷര്‍ട്ട് ധരിച്ച് അഭിലാഷ് ടോമി ഫോട്ടോ: ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്



നേരത്തെ താന്‍ സുരക്ഷിതനാണെന്നും ജി.പി.എസ് സംവിധാനവും സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണും പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമമാണെന്നും അഭിലാഷ് സന്ദേശമയിച്ചിരുന്നു. ROLLED. DISMASTED. SEVERE BACK INJURY. CANNOT GET UP എന്നായിരുന്നു അഭിലാഷ് ടോമിയില്‍ നിന്ന് ആദ്യം സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് തിരച്ചിലാനായി ഓസ്ട്രേലിയ വിമാനങ്ങള്‍ അയച്ചിരുന്നു. സമീപത്തെ എല്ലാ കപ്പലുകള്‍ക്കും അടിയന്തര സന്ദേശം അയച്ചതായും ഓസ്ട്രേലിയന്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ജൂലൈ ഒന്നിന് ഫ്രാന്‍സിലെ 'ലെ സാബ്‌ലെ ദെലോന്‍' തുറമുറത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച മത്സരത്തിന്റെ 83-ാം ദിവമാണ് അഭിലാഷ് ടോമി അപകടത്തില്‍ പെട്ടത്. ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തില്‍ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പെര്‍ത്തിനു പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തുനിന്ന് മൂവായിരത്തോളം കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ വെച്ചായിരുന്നു അപകടം. കൊടുങ്കാറ്റിലും കനത്ത തിരമാലകളിലുംപെട്ട് അഭിലാഷ് സഞ്ചരിച്ച പായ്‌വഞ്ചി 'തുരീയ' തകരുകയായിരുന്നു. 110 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തില്‍ ആഞ്ഞടിച്ച കാറ്റില്‍ 10 മീറ്ററോളം ഉയര്‍ന്ന തിരമാലകള്‍ക്കിടയില്‍പെട്ട് വഞ്ചിയുടെ മൂന്ന് പായ്മരങ്ങളും തകര്‍ന്നു വീണു. പായ്‌വഞ്ചിയുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ അഭിലാഷ് താഴെ വീഴുകയും നടുവിന് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് സഹായമഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് അഭിലാഷ് ടോമി അപായസന്ദേശം അയക്കുകയായിരുന്നു.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള 30 പേരാണ് ഗോള്‍ഡന്‍ ഗ്ലോബ് റേസില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആദ്യമായി പായ്​വഞ്ചിയില്‍ കടലിലൂടെ ലോകം ചുറ്റിയ സര്‍ റോബിന്‍ നോക്‌സ് ജോണ്‍സ്റ്റണിന്റെ ഐതിഹാസിക യാത്രയുടെ അമ്പതാം വാര്‍ഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ റേസ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

നാവികസേനയില്‍ ലഫ്. കമാന്‍ഡറായ അഭിലാഷ് 2013-ല്‍ തന്റെ അതിസാഹസികമായ ലോകസഞ്ചാരം പൂര്‍ത്തിയാക്കി ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. ആഴക്കടലിലൂടെ എങ്ങും തങ്ങാതെ ലോകം ചുറ്റുന്ന ആദ്യത്ത ഇന്ത്യക്കാരനായി അഭിലാഷ് ചരിത്രം കുറിച്ചു. 2012 നവംബറില്‍ മുംബൈ തീരത്തു നിന്ന് 'മാദേയി' എന്ന പായ്‌വഞ്ചിയില്‍ പുറപ്പെട്ട്, നാലു ലക്ഷത്തോളം കിലോമീറ്റര്‍ പിന്നിട്ട് 2013 ഏപ്രില്‍ ആറിന് മുബൈയില്‍ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി. ചങ്ങനാശ്ശേരി ചെത്തിപ്പുഴ സ്വദേശിയായ അഭിലാഷിന്റെ അച്ഛന്‍ ചാക്കോ ടോമി വിരമിച്ച നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്.

Indian Navy Ace Sailor Abhilash Tomy who was injured and incapacitated day before has been tracked by the Indian Navy Reconnaissance aircraft. As seen, Boat Mast broken and hanging on the side: Navy pic.twitter.com/jkCkV3agLg — ANI (@ANI) September 23, 2018