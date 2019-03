ഗാസിയാബാദ്: ക്രിക്കറ്റ് താരത്തെ വീട്ടില്‍ കയറി ആക്രമിച്ചതായി പരാതി. ഐ.പി.എല്ലില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് താരമായ പ്രശാന്ത് തിവാരിയാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. അയല്‍ക്കാരുമായുള്ള വാക്കുതര്‍ക്കമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് സൂചന.

ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരനായ താരത്തിന്റെ ഗാസിയാബാദിലെ മുകുന്ദ് നഗര്‍ വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ സംഘം ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. കൈയിനും കാലിനും പരിക്കേറ്റ താരം ആശുപത്രിയിലാണ്. ഐ.സി.യുവിലുള്ള പ്രശാന്ത് അപകടനില തരണം ചെയ്തതായി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു.

2009 മുതല്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ സജീവമായ പ്രശാന്ത് ഗോള്‍ഡ് കപ്പില്‍ രണ്ടു തവണ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2012-ല്‍ മുംബൈ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയില്‍ ചേര്‍ന്ന യുവതാരം ഈ സീസണില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനായി കളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഐ.പി.എല്ലിന് ശേഷം പരിക്കേറ്റ പ്രശാന്ത് കുറച്ചു കാലമായി വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. മുംബൈയിലെ ലോക്കല്‍ ടീമിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്നതിനിടയില്‍ താരത്തിന്റെ തോളെല്ലിന് പരിക്കേല്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

