ലണ്ടന്‍: ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തില്‍ പാക് പേസ് ബൗളര്‍ മുഹമ്മദ് ആമിര്‍ വീഴ്ത്തിയത് അഞ്ച് വിക്കറ്റുകളാണ്. വാതുവെപ്പ് വിവാദങ്ങളും മോശം ഫോമും കാരണം ഏറെക്കാലം ചിത്രത്തിലേ ഇല്ലാതിരുന്ന ആമിറിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് കൂടിയാണ് ഈ ലോകകപ്പ്. വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരില്‍ മുന്നിലാണ് പാക് പേസര്‍.

എന്നാല്‍ ആമിറിനെക്കുറിച്ച് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പാകിസ്താന്റെ മുന്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ അബ്ദുല്‍ റസാഖ്. ഷാഹിദ് അഫ്രീദി മുഖത്ത് അടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ആമിര്‍ വാതുവെപ്പ് സമ്മതിച്ചതെന്നാണ് റസാഖിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. 2010 ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനിടയിലായിരുന്നു പാകിസ്താന്‍ ക്രിക്കറ്റിനെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ സംഭവം. സല്‍മാന്‍ ബട്ട്, മുഹമ്മദ് ആസിഫ്, ആമിര്‍ എന്നിവര്‍ വാതുവെപ്പില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടത്.

''ആ സമയം അഫ്രീദി എന്നോട് റൂമില്‍നിന്ന് പുറത്തുപോവാന്‍ പറഞ്ഞു. കുറച്ച് സമയത്തിനുശേഷം ആ റൂമില്‍ നിന്ന് ഒരു അടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു. ഇതോടെ ആമിര്‍ അഫ്രീദിയോട് എല്ല സത്യങ്ങളും തുറന്നുപറഞ്ഞു.''-റസാഖ് പറയുന്നു.

ഈ സംഭവം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ പാകിസ്താന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പരാജയപ്പെട്ടെന്നും അത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കിടയില്‍ രാജ്യത്തിന് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കിയെന്നും റസാഖ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. വാതുവെപ്പിനെത്തുടര്‍ന്ന് ബട്ട്, ആമിര്‍, ആസിഫ് എന്നിവരെ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തേക്ക് വിലക്കിയിരുന്നു. ആമിര്‍ തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും മറ്റു രണ്ട് താരങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നീട് അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല.

