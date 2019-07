ന്യൂഡല്‍ഹി: പാരച്യൂട്ട് റെജിമെന്റിനൊപ്പം പരിശീലനം നടത്താനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ താരം എം.എസ് ധോനിയുടെ അപേക്ഷയില്‍ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ഇക്കാര്യം പരിഗണനയിലാണെന്നും സൈന്യം.

സൈനിക വൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് ധോനിയുടെ അപേക്ഷയില്‍ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സൈന്യം ഇതുവരെ തീരുമാനമൊന്നും തന്നെ എടുത്തിട്ടില്ല. പരിശീലനത്തിന്റെ സമയം, സ്ഥലം, വിഭാഗം എന്നിവ ഇനിയും തീരുമാനിക്കാനുണ്ടെന്നും ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇന്ത്യ ടുഡെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ടീം ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് പര്യടനത്തില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്ന ധോനി വരുന്ന രണ്ടുമാസം സൈനികസേവനത്തിനായി മാറ്റിവെക്കുകയാണെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിനെ (ബി.സി.സി.ഐ) അറിയിച്ചിരുന്നു.

ടെറിട്ടോറിയല്‍ ആര്‍മിയുടെ 106-ാം ബറ്റാലിയനില്‍ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണലാണ് ധോനി. 2011-ലാണ് ധോനിക്ക് ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണല്‍ പദവി ലഭിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഗതിയില്‍ ടെറിട്ടോറിയല്‍ ആര്‍മിക്കാരെ, കരസേനയുടെ ഓപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള പരിശീലനങ്ങളില്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കാറില്ലെന്നാണ് സൂചന.

