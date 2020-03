മുംബൈ: വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി കെ.എല്‍ രാഹുലും റിഷഭ് പന്തും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ എം.എസ് ധോനിയെ ഇന്ത്യന്‍ ടീം മിസ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സ്പിന്‍ ബൗളര്‍ കുല്‍ദീപ് യാദവ്. മഹി ഭായിയുടെ പരിചയസമ്പത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലൊരു താരം കളിക്കാത്തത്ത് നഷ്ടമാണെന്നും കുല്‍ദീപ് വ്യക്തമാക്കി.

ബാറ്റിങ്ങില്‍ ഫോമിലല്ലാത്ത റിഷഭ് പന്തിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും കുല്‍ദീപ് പറയുന്നു. 'മോശം ദിവസങ്ങളും നല്ല ദിവസങ്ങളുമുണ്ടാകും. മോശം ദിവസങ്ങളില്‍ അവര്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കണം. ഒരു ദിവസത്തിനു വേണ്ടിയല്ല കളിക്കുന്നത്. ക്രിക്കറ്റില്‍ ഒരുപാട് വര്‍ഷങ്ങളാണ് കളിക്കുന്നത്.' കുല്‍ദീപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

നിലവില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീം ശക്തമാണെന്നും ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യാനാണ് ശ്രമമെന്നും കുല്‍ദീപ് വ്യക്തമാക്കി. ടെസ്റ്റില്‍ നിന്ന് 2014-ല്‍ വിരമിച്ച ധോനി ഇതുവരെ ഏകദിന, ട്വന്റി-20 ക്രിക്കറ്റിനോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 2019 ജൂലൈയില്‍ നടന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പ് സെമിയിലാണ് ധോനി അവസാന അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കളിച്ചത്. താരങ്ങള്‍ക്കായുള്ള വാര്‍ഷിക കരാറില്‍ നിന്ന് ബി.സി.സി.ഐ ധോനിയെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം ഐ.പി.എല്‍ പുതിയ സീസണായി ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സ് ടീമിനൊപ്പം ധോനി പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു.

