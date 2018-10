ന്യൂഡല്‍ഹി: ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ എം.എസ് ധോനിയും ഗൗതം ഗംഭീറും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കെന്ന് സൂചന. അടുത്ത ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇരുവരും ബി.ജെ.പി ടിക്കറ്റില്‍ മത്സരിക്കുമെന്നാണ് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ട്. ധോനി ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ നിന്നും ഗംഭീര്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നുമാണ് മത്സരിക്കുകയെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇരുവരുമായി ബി.ജെ.പി നേതൃത്വം അനൗദ്യോഗിക ചര്‍ച്ചകള്‍ ആരംഭിച്ചതായും ഇന്ധനവില വര്‍ധനയും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകര്‍ച്ചയും മൂലം നഷ്ടമായ പ്രതിച്ഛായ തിരിച്ചുപിടിക്കാനാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ ശ്രമമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

സണ്‍ഡേ ഗാര്‍ഡിയന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം മീനാക്ഷി ലേഖി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ന്യൂഡൽഹി മണ്ഡലത്തിലാവും ഗംഭീർ മത്സരിക്കുക. മണ്ഡലത്തിലെ രജീന്ദര്‍ നഗര്‍ സ്വദേശിയാണ് ഗംഭീർ. മീനാക്ഷി ലേഖിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പാര്‍ട്ടി സംതൃപ്തരല്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഗംഭീറിന്റെ സാമൂഹ്യസേവനങ്ങള്‍ക്ക് മികച്ച ജനപിന്തുണയുണ്ടെന്നും ഡല്‍ഹിയില്‍ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ ഗംഭീറിനാകുമെന്നുമാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ.

ജാർഖണ്ഡിലാവും മത്സരിക്കുകയെങ്കിലും ഐപിഎല്ലില്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിന്റെ നായകനായ ധോനി പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേര്‍ന്നാല്‍ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും ബി.ജെ.പിക്കു ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഏറെ ആരാധകരുള്ള താരമാണ് ധോനി. സംസ്ഥാനത്ത് താമരയ്ക്ക് വേരോട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ തമിഴ് സൂപ്പര്‍താരം രജനീകാന്തിനെ പാര്‍ട്ടിയിലെത്തിക്കാനുള്ള നീക്കം പാളിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ധോനിയെ എത്തിച്ച് കളം പിടിക്കാനുള്ള ബി.ജെ.പിയുടെ ശ്രമമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

അതേസമയം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റില്‍നിന്ന് ഇതുവരെ വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരാണ് ഇരുവരും. 2019 ലോകകപ്പ് വരെ ടീമിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ സ്ഥാനത്ത് ധോനി തുടരുമെന്നുറപ്പാണ്. ഗംഭീറാകട്ടെ, 2016 നവംബറിനു ശേഷം ദേശീയ ടീമിന് കളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ സജീവമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമാപിച്ച വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയില്‍ ഗംഭീറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഡല്‍ഹി ഫൈനലിലെത്തിയിരുന്നു.

