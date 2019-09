ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പുരുഷന്‍മാരുടെ പട്ടികയില്‍ വിരാട് കോലിയേയും സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കറേയും പിന്നിലാക്കി എം.എസ് ധോനി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് പിന്നില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ധോനി. സച്ചിന്‍ ഏഴാമതും കോലി എട്ടാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.

യുഗോവ് (YouGov) എന്ന ഇന്റര്‍നെറ്റ് മാര്‍ക്കറ്റിങ് റിസര്‍ച്ച് കമ്പനി വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള 42,000 പേരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടത്തിയ സര്‍വെയിലാണ് ധോനി അസൂയാവാഹമായ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.

8.85 ശതമാനം വോട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ നേടിയത്. മോദിക്ക് 15.66 ശതമാനം വോട്ട് ലഭിച്ചു. രത്തന്‍ ടാറ്റ (8.02%), അമിതാഭ് ബച്ചന്‍ (6.55%), സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ (5.81%), വിരാട് കോലി (4.46%) എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടിയ മറ്റുള്ളവര്‍.

ബരാക് ഒബാമ (7.36%), ബില്‍ ഗേറ്റ്സ് (6.96%) എന്നിവരെല്ലാം ധോനിക്ക് പിന്നിലാണ്. പോര്‍ച്ചുഗീസ് ഫുട്ബോള്‍ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനൊ റൊണാള്‍ഡോ (2.95%) 13-ാം സ്ഥാനത്തും അര്‍ജന്റീനയുടെ ലയണല്‍ മെസ്സി (2.32%) പതിനാറാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.

