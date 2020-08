ലണ്ടൻ: കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടയിലും തന്റെ പ്രതിഫലത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബ് ആഴ്സണലിന്റെ മധ്യനിരതാരം മെസ്യൂട്ട് ഓസിൽ. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ആഴ്സണൽ ഇതുവരെ തനിക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളാണ് മുന്നിലുള്ളതെന്നും ഓസിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഒപ്പം തന്റെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പണം അത്യാവശ്യമാണെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതെന്നും ഓസിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 'ദി അത്ലറ്റികി'ന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ജർമൻ താരം.

അഭിമുഖത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ:

എല്ലാ കളിക്കാരേയും പോലെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കണമെന്നു തന്നെയാണ് എന്റേയും ആഗ്രഹം. പക്ഷേ ഈ പണം എങ്ങോട്ടു പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു കൂടിയാലോചനയോ വിദഗ്ദ്ധാഭിപ്രായമോ ഇല്ലാതെ പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കുക എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേരുക? പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആ പണം എങ്ങോട്ടുപോകുന്നു എന്ന് ഓരോ കളിക്കാരനും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടേ?

പക്ഷേ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആർക്കും ഒരു ധാരണയുമില്ല. അതു ശരിയായ കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഞാൻ സാധ്യമല്ല എന്നു പറഞ്ഞത്. എന്റെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അവരെ വളർത്തണം. തുർക്കിയിലേയും ജർമനിയിലേയും കുടുംബാംഗങ്ങളെ എനിക്ക് സംരക്ഷിക്കണം. എന്റെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പണം വേണം. ലണ്ടനിലെ ആളുകൾക്ക് പിന്തുണയുമായി ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങാനാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഇതൊന്നും എല്ലാവരും അറിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല, മനസ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്.

ഞാൻ എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനാണെന്ന് എന്നെ അടുത്തറിയുന്നവർക്ക് നന്നായി അറിയാം. എനിക്ക് ആരേയും ഒന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്താനില്ല. പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മാത്രമല്ല. മറ്റു ചില താരങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവസാനം എന്റെ പേര് മാത്രമാണ് ചർച്ചയായത്. ഏകദേശം രണ്ടു വർഷത്തോളമായി ആളുകൾ എന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ചർച്ചയും. എന്റെ സന്തോഷം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച് എന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെ കാഴ്ച്ചപ്പാട് മാറ്റാനും അവർ ശ്രമിക്കുന്നു.

ഈ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം ഗ്രൗണ്ടിലെ എന്റെ അവസരങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാലും എന്റെ മനസാക്ഷി പറയുന്നതേ ഞാൻ ചെയ്യൂ, അതിനൊപ്പമേ ഞാൻ എന്നും നിൽക്കൂ. അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ആരേയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല.

Content Highlights: Mesut Ozil explains why he didnot take Arsenal pay cut