ന്യൂഡല്‍ഹി: അന്തരിച്ച നടന്‍ ഇര്‍ഫാന്‍ ഖാന് ആദരാഞ്ജലികള്‍ അര്‍പ്പിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ ഉല്‍പ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്‍. ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര മുഖമായിരുന്ന ഇര്‍ഫാന്റെ വിയോഗം ഏറെ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് താരങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.

'ഇര്‍ഫാന്‍ ഖാന്റെ മരണവാര്‍ത്ത ഏറെ വേദനയോടെയാണ് കേട്ടത്. എന്റെ ഇഷ്ട നടന്‍മാരില്‍ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അഭിനയിച്ച ഏതാണ്ട് എല്ലാ സിനിമകളും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു', സച്ചിന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഈ വേദന തനിക്ക് പരിചിതമാണെന്നായിരുന്നു അര്‍ബുദത്തില്‍ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ യുവ്‌രാജ് സിങ്ങിന്റെ ട്വീറ്റ്. 'ഈ യാത്ര എനിക്ക് പരിചിതമാണ്. ഈ വേദനയും. അവസാനം വരെ അദ്ദേഹം പൊരുതിയിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം. അതിജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ചിലര്‍ക്ക് ലഭിക്കും. ചിലര്‍ക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരിടത്തായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു', യുവി കുറിച്ചു.

'ഇര്‍ഫാന്‍ ഖാന്റെ വിയോഗ വാര്‍ത്ത വലിയ ദുഃഖമുണ്ടാക്കി. എന്തൊരു അസാധാരണ പ്രതിഭയായിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില്‍ സ്പര്‍ശിക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു', ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

'നിങ്ങളുടെ അവിസ്മരണീയ പ്രകടനം എല്ലായ്പ്പോഴും ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടനും കലാകാരനുമെന്ന നിലയില്‍ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ പ്രാര്‍ഥനയ്ക്കൊപ്പം പങ്കു ചേരുന്നു', ശിഖര്‍ ധവാന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ബി.ജെ.പിയുടെ എം.പി കൂടിയായ ഗൗതം ഗംഭീര്‍, വീരേന്ദര്‍ സെവാഗ്, മുഹമ്മദ് കൈഫ്, ആര്‍. അശ്വിന്‍, മുഹമ്മദ് ഷമി, അനില്‍ കുംബ്ലെ തുടങ്ങിയവരും താരത്തിന് ആദരാഞ്ജലികള്‍ അര്‍പ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തി.

വന്‍കുടലിലെ അണുബാധയെത്തുടര്‍ന്നായിരുന്നു നടന്‍ ഇര്‍ഫാന്‍ ഖാന്റെ മരണം. അര്‍ബുദ ബാധിതനായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുംബൈ അന്ധേരിയിലെ കോകിലബെന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം. 53 വയസ്സായിരുന്നു.

