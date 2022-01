ലണ്ടന്‍: ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ് മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡിന്റെ യുവതാരം മേസണ്‍ ഗ്രീന്‍വുഡിനെതിരേ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി താരത്തിന്റെ പെണ്‍സുഹൃത്ത് ഹാരിയറ്റ് റോബ്‌സണ്‍.

ഗ്രീന്‍വുഡില്‍ നിന്ന് കൊടിയ മര്‍ദനമേറ്റതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും ഹാരിയറ്റ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ചു. ഗ്രീന്‍വുഡ് തന്നോട് ചെയ്തത് എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ഹാരിയറ്റ് ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

MASON GREENWOOD WTF HAVE YOU DONE ??? pic.twitter.com/7lbYhgWQyT