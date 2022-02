ലണ്ടന്‍: പെണ്‍സുഹൃത്തിന്റെ പീഡന പരാതിയില്‍ അറസ്റ്റിലായ മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡിന്റെ യുവതാരം മേസണ്‍ ഗ്രീന്‍വുഡിന് ജാമ്യം.

ഗ്രീന്‍വുഡില്‍ നിന്ന് കൊടിയ മര്‍ദനമേറ്റതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും പെണ്‍സുഹൃത്ത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ചതോടെയാണ് താരം അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. ജനുവരി 30-നാണ് ഗ്രേറ്റര്‍ മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ പോലീസ് 20-കാരനായ ഗ്രീന്‍വുഡിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ഗ്രീന്‍വുഡില്‍ നിന്ന് ക്രൂരമായ പീഡനമാണ് തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നതെന്ന് ഹാരിയറ്റ് പറയുന്നു. ഇതോടൊപ്പം താരം മോശം വാക്കുകള്‍ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന്റെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെയും ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകളും ഹാരിയറ്റ് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിനും വധഭീഷണിക്കുമാണ് ഗ്രീന്‍വുഡിനെതിരേ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം ആരോപണം ഉയര്‍ന്നതിനു പിന്നാലെ താരത്തെ മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതു വരെ ഗ്രീന്‍വുഡ് ക്ലബ്ബിനായി കളിക്കില്ലെന്ന് യുണൈറ്റഡ് പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ആരോപണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ഗ്രീന്‍വുഡുമായുള്ള ബന്ധം താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ചതായി നൈക്കി അറിയിച്ചു.

