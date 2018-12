പാരിസ്: മികച്ച ഫുട്ബോള്‍ താരത്തിന് നല്‍കുന്ന ബാലണ്‍ദ്യോര്‍ പുരസ്‌കാരത്തിന് ക്രൊയേഷ്യന്‍ താരം ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച് അര്‍ഹനായി. മികച്ച വനിതാ താരത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം നോര്‍വീജിയന്‍ താരം അഡ ഹെഗര്‍ബര്‍ഗിനാണ്. മികച്ച യുവകളിക്കാരന്‍ ഫ്രഞ്ച് താരം കിലിയന്‍ എംബാപ്പെയാണ്. ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോള്‍ വാരികയായ ഫ്രാന്‍സ് ഫുട്ബോള്‍ നല്‍കുന്നതാണ് സ്വര്‍ണപ്പന്ത് എന്ന് അര്‍ഥം വരുന്ന ബാലണ്‍ദ്യോര്‍. 2016 വരെ ഫിഫയും ഫ്രാന്‍സ് ഫുട്ബോളും ചേര്‍ന്നാണ് പുരസ്‌കാരം നല്‍കിയിരുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണയും പുരസ്‌കാരം നേടിയ പോര്‍ച്ചുഗലിന്റെ ക്രിസ്റ്റിയാനോ റൊണാള്‍ഡോ, അര്‍ജന്റീനയുടെ ലയണല്‍ മെസ്സി, ഫ്രഞ്ച് താരങ്ങളായ അന്റോണിയോ ഗ്രീസ്മാന്‍, കൈലന്‍ എംബാപ്പ എന്നിവരെ മറികടന്നാണ് മോഡ്രിച്ച് ആദ്യമായി ബാലണ്‍ദ്യോര്‍ പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കിയത്

The 10-year Ronaldo / Messi Ballon d'Or domination is over. Luka Modric has won the 2018 award. https://t.co/lLwtbhviMg pic.twitter.com/QVgwmGWW9q — BBC Sport (@BBCSport) December 3, 2018

Ada Hegerberg has scored 31 goals in 29 games for Lyon across all competitions this season.



History maker. 🏆🇳🇴 pic.twitter.com/HAw29PblSN — Squawka Football (@Squawka) December 3, 2018