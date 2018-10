ലണ്ടൻ: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബായ ലെസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ മേധാവിയും തായ്​ലൻഡിലെ കോടീശ്വരനുമായ വിചായ് ശ്രീവദനപ്രഭ (60) ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നുവീണ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ക്ലബിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ കിങ് പവർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. ലെസ്റ്ററും വെസ്റ്റ്ഹാം യുണൈറ്റഡും തമ്മിലുള്ള പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരത്തിനുശേഷം ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പറയുന്നയർന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്തുവച്ചാണ് തകർന്നുവീണത്. വീണ ഉടനെ ഹെലികോപ്റ്റർ പൂർണമായി അഗ്നിയിരയായി.

വിചായിക്കൊപ്പം ഹെലികോപ്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്ന മുൻ തായ് സുന്ദരി നിർസാര അടക്കം നാല് പേർ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതിൽ നിർസാര അടക്കം രണ്ടു പേർ ചിചായിയുടെ ജീവനക്കാരാണ്.

2010ൽ 39 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് ചെലവിട്ട് വിചായി ഏറ്റെടുത്തതിനുശേഷമാണ് ലെസ്റ്റർ സിറ്റി പ്രീമിയർ ലീഗിൽ അത്ഭുതകരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. യാതൊരു സാധ്യതയും കൽപിക്കപ്പെടാതിരുന്ന ടീം 2016ൽ എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി പ്രീമിയർലീഗ് കിരീടം നേടുകവരെ ചെയ്തു.

ഇതിന് പുറമെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കൈയയച്ച് സഹായം ചെയ്തിരുന്ന വിചായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെസ്റ്ററിൽ ഏറെ ജനപ്രീതിയുള്ളയാളുമായിരുന്നു.

