ദുബായ്: ഐ.സി.സി ട്വന്റി-20 റാങ്കിങ്ങില്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം കെ.എല്‍ രാഹുലിന്റെ മുന്നേറ്റം. ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരുടെ റാങ്കിങ്ങില്‍ രാഹുല്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ ട്വന്റി-20 പരമ്പരയിലെ മികച്ച പ്രകടനം രാഹുലിനെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അഞ്ചു മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് രണ്ട് അര്‍ധ സെഞ്ചുറിയടക്കം രാഹുല്‍ അടിച്ചെടുത്തത് 224 റണ്‍സാണ്.

പാകിസ്താന്റെ ബാബര്‍ അസം ആണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ രോഹിത് ശര്‍മ്മ ആദ്യ പത്തിനുള്ളിലെത്തി. വിരാട് കോലി ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്. ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ 63 സ്ഥാനങ്ങള്‍ കയറി 55-ാം റാങ്കിലും മനീഷ് പാണ്ഡെ 12 സ്ഥാനം മുന്നില്‍ കയറി 58-ാം റാങ്കിലുമെത്തി.

ബൗളര്‍മാരുടെ റാങ്കിങ്ങിലും ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. പേസ് ബൗളര്‍ ജസ്പ്രീത് ബുംറ 11-ാം റാങ്കിലെത്തി. യുസ്‌വേന്ദ്ര ചാഹല്‍ 30-ാം റാങ്കിലും ശര്‍ദ്ദുല്‍ ഠാക്കൂര്‍ 57-ാം റാങ്കിലുമെത്തി. നവദീപ് സയ്‌നി 71-ാം റാങ്കിലും രവീന്ദ്ര ജഡേജ 76-ാം റാങ്കിലുമെത്തി.

പരമ്പരയില്‍ 160 റണ്‍സ് നേടിയ ന്യൂസീലന്‍ഡ് ക്യാപ്റ്റന്‍ കെയ്ന്‍ വില്ല്യംസണ്‍ 23-ാം റാങ്കില്‍ നിന്ന് 16-ാം റാങ്കിലെത്തി. ടിം സെയ്‌ഫെര്‍ട്ട് 34-ാം റാങ്കിലും റോസ് ടെയ്‌ലര്‍ 39-ാം റാങ്കിലുമെത്തി. ബൗളര്‍മാരുടെ പട്ടികയില്‍ ലെഗ് സ്പിന്നര്‍ ഇഷ് സോധി 13-ാം റാങ്കിലെത്തി.

