ന്യൂഡല്‍ഹി: ശാന്ത രംഗസ്വാമിക്കു പിന്നാലെ ബി.സി.സി.ഐ ഉപദേശക സമിതി അംഗത്വം രാജിവെച്ച് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം കപില്‍ ദേവ്. ശാന്ത രംഗസ്വാമി ഉപദേശക സമിതിയില്‍ നിന്ന് രാജിവെച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് കപില്‍ ദേവും ഇപ്പോള്‍ രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഭിന്നതാത്പര്യ വിഷയത്തില്‍ ബി.സി.സി.ഐ എത്തിക്സ് ഓഫീസര്‍ ഡി.കെ ജെയ്ന്‍ ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങള്‍ക്ക് കാരണംകാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മൂന്നംഗ സമിതിയിലെ രണ്ടുപേര്‍ ഇപ്പോള്‍ രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

സി.ഒ.എ തലവന്‍ വിനോദ് റായിക്കും ബി.സി.സി.ഐ സി.ഇ.ഒ രാഹുല്‍ ജോഹ്രിക്കുമാണ് കപില്‍ രാജിക്കത്ത് അയച്ചത്. രാജിവെക്കാനുണ്ടായ കാരണം കപില്‍ ദേവ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

മധ്യപ്രദേശ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ അംഗം സഞ്ജീവ് ഗുപ്തയാണ് സമിതി തലവന്‍ കപില്‍ദേവ്, അംഗങ്ങളായ അന്‍ഷുമാന്‍ ഗെയ്ക്‌വാദ്, ശാന്ത രംഗസ്വാമി എന്നിവര്‍ക്കെതിരേ ഭിന്നതാത്പര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരാതിനല്‍കിയത്. ഇന്ത്യന്‍ ടീം പരിശീലകന്‍ രവിശാസ്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ കമ്മിറ്റിയായിരുന്നു.

