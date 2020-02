ബേ ഓവല്‍: ഇന്ത്യക്കെതിരായ ആദ്യ രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിലും ന്യൂസീലന്‍ഡ് ക്യാപ്റ്റന്‍ കെയ്ന്‍ വില്ല്യംസണ്‍ കളിക്കില്ല. തോളിന് പരിക്കുള്ള വില്ല്യംസണ് പകരം മാര്‍ക്ക് ചാപ്മാന്‍ ടീമില്‍ ഇടം നേടി. ഇന്ത്യക്കെതിരായ ട്വന്റ-20 മത്സരത്തില്‍ ഫീല്‍ഡിങ്ങിനിടെ വില്ല്യംസണന്റെ ഇടതു തോളിന് പരിക്കേല്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

ബുധനാഴ്ച്ച ഹാമില്‍ട്ടണിലും ശനിയാഴ്ച്ച ഓക്ക്‌ലന്‍ഡിലും നടക്കുന്ന ഏകദിനങ്ങളില്‍ വില്ല്യംസണ് പകരം ടോം ലാഥമായിരിക്കും കിവീസിനെ നയിക്കുക. വില്ല്യംസണ്‍ന്റെ സ്‌കാനിങ്ങില്‍ പരിക്ക് സാരമുള്ളതെല്ലന്ന് വ്യക്തമായതായും മൂന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ കളിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും കിവീസിന്റെ ഫിസിയോ തെറാപിസ്റ്റ് വിജയ് വല്ലഭ് വ്യക്തമാക്കി.

വില്ല്യംസണ് പകരമെത്തിയ ചാപ്മാന്‍ 2015-ല്‍ ദുബായിയില്‍ നടന്ന യു.എ.ഇക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ പുറത്താകാതെ 124 റണ്‍സ് അടിച്ചിരുന്നു. ഇടങ്കയ്യന്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാനായ ചാപ്മാന്റെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരമായിരുന്നു അത്. അവസാന മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഒമ്പത് റണ്‍സ് മാത്രമാണ് ചാപ്മാന്‍ നേടിയത്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യ എയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ തിരിച്ചുവന്ന ചാപ്മാന്‍ തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ട് സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു.

