താഷ്‌കെന്റ് (ഉസ്ബക്കിസ്ഥാന്‍): വനിതാ ഫുട്‌ബോള്‍ മത്സരത്തില്‍ പുരുഷ ഗോള്‍കീപ്പറെ ഇറക്കി ഇറാന്‍ കളി ജയിച്ചെന്ന ആരോപണവുമായി ജോര്‍ദാന്‍. ഇറാന്‍ വനിതാ ടീമും ജോര്‍ദാന്‍ വനിതാ ടീമും തമ്മില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 25-ന് നടന്ന വനിതകളുടെ എഎഫ്‌സി ഏഷ്യന്‍ കപ്പ് യോഗ്യത മത്സരത്തിന്റെ പേരിലാണ് പുതിയ വിവാദം.

ഇറാന്‍ ഷൂട്ടൗട്ടില്‍ ജയിച്ച മത്സരത്തില്‍ അവര്‍ക്കായി ഗോള്‍വല കാത്ത സൊഹ്‌റ കൗദേയി പുരുഷനാണെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ജോര്‍ദാന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റും ജോര്‍ദാന്‍ രാജാവിന്റെ മകനുമായ അലി ബിന്‍ ഹുസൈനാണ്. ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീണ്ട മത്സരത്തില്‍ രണ്ടിനെതിരേ നാലു ഗോളുകള്‍ക്കായിരുന്നു ഇറാന്റെ വിജയം. ഇതില്‍ രണ്ടു പെനാല്‍റ്റികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി സേവുകള്‍ കൗദേയി നടത്തിയിരുന്നു. ഈ ജയത്തോടെ ഇറാന്‍ ഏഷ്യന്‍ കപ്പിന് യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Iranian women's football team won against its Jordan opponent and reached the final of the Asian Cup qualifiers. Iranian goalkeeper, Ms. Zohreh khodaei, really shined in this game.🌸🏵️🙏🙏🙏🙏💖❤️#Iran pic.twitter.com/Bf9xcbn8Gm