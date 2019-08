ലോസ് ആഞ്ചലിസ്: കാറോട്ട മത്സരങ്ങളിലെ വേഗറാണിയും ടെലിവിഷന്‍ താരവുമായ ജെസ്സി കോംപ്‌സ് മത്സരത്തിനിടെ അപകടത്തില്‍പെട്ട് മരിച്ചു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ താരമെന്ന സ്വന്തം റെക്കോഡ് തന്നെ തകര്‍ക്കാനുള്ള ജെസ്സിയുടെ ശ്രമത്തിനിടെയായിരുന്നു ദാരുണാന്ത്യം.

ചൊവ്വാഴ്ച്ച ഒറിഗണിലെ അല്‍വോഡ് മരുഭൂമിയില്‍ നടന്ന സാഹസിക കാറോട്ടത്തിനിടെ ആയിരുന്നു അപകടം. ജെറ്റ് കാറാണ് അപകടത്തില്‍പെട്ടതെന്നും കാരണം അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

39-കാരിയായ ജെസ്സി 2013-ലാണ് ഫോര്‍ വീലറിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ വനിതയെന്ന റെക്കോഡ് സൃഷ്ടിച്ചത്. മണിക്കൂറില്‍ 398 മൈല്‍ (641 കിലോമീറ്റര്‍) വേഗതയില്‍ കാറോടിച്ചായിരുന്നു ഈ റെക്കോഡ്. 1976-ല്‍ അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റന്റ് വുമണ്‍ ആയ കിറ്റി ഒ നെയ്ല്‍ സ്ഥാപിച്ച റെക്കോഡും തകര്‍ക്കുക എന്നത് ജെസ്സിയുടെ സ്വപ്‌നമായിരുന്നു. മുച്ചക്ര വാഹനത്തില്‍ സ്ഥാപിച്ച ഈ റെക്കോഡ് മണിക്കൂറില്‍ 512 മൈല്‍ ആയിരുന്നു. അല്‍വോഡ് മരുഭൂമിയില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ തന്നെയായിരുന്നു ഈ റെക്കോഡ് പിറന്നത്.

എപ്പോഴും സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ജെസ്സി കോംപ്‌സ്. കാറിനൊപ്പം ബൈക്കിലും ജീപ്പിലും ജെസ്സി സാഹസിക പ്രകടനങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. ഒപ്പം ഒന്നാന്തരം മെക്കാനിക്കുമായിരുന്നു. 'ആളുകള്‍ എന്നെ കിറുക്കത്തി എന്ന് വിളിക്കും, അവരോട് എനിക്ക് നന്ദി മാത്രമേ പറയാനുള്ളു', ഈ അടുത്ത് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ ജെസ്സി ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു.

ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടികളിലും താരമായിരുന്നു ജെസ്സി. ഓട്ടോ ഫീല്‍ഡിലെ ടിവി പരമ്പരയായ ഓള്‍ ഗേള്‍സ് ഗാരേജിന്റെ അവതാരകയായിരുന്നു. ട്രക്ക് യു, മിത്ബസ്റ്റേഴ്‌സ്, ഓവര്‍ഹോളിന്‍ തുടങ്ങിയ അമേരിക്കന്‍ ഓട്ടോ ഷോകളിലും അംഗമായിരുന്നു ജെസ്സി.

It may seem a little crazy to walk directly into the line of fire... those who are willing, are those who achieve great things. .

.

People say I’m crazy. I say thank you ;)

.

.

.#fastestwomanonearth #almost #fasterthanfast #jetcar #afterburner #landpsee… https://t.co/IrnCQQWMGJ pic.twitter.com/A5NZ6Luq0u