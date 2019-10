ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ താരം ജസ്പ്രീത് ബുംറ ചികിത്സക്കായി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക്. പരിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വിദഗ്‌ദോപദേശത്തിനായാണ് ബുംറ യാത്ര തിരിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ മൂന്നോളം സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടര്‍മാരെ കാണും.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ പര്യടനം മുതല്‍ പരിക്കിന്റെ പിടിയിലായ ബുംറയ്ക്ക് രണ്ട് മാസമെങ്കിലും വിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. ഇതോടെ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ പരമ്പര വരെ ബുംറ പുറത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. മൂന്നര വര്‍ഷത്തെ കരിയറില്‍ ബുംറ ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും നാള്‍ പരിക്കുമൂലം വിട്ടുനില്‍ക്കുന്നത്.

ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോകാന്‍ ബുംറയ്ക്ക് ബി.സി.സി.ഐയുടെ അനുവാദം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബര്‍ ആറിനോ ഏഴിനോ യാത്ര തിരിക്കും. നാഷണല്‍ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി ഫിസിയോ ആശിഷ് കൗശികും താരത്തിനൊപ്പമുണ്ടാകും.

പേശിവലിവാണ് ബുംറയ്ക്ക് വിനയായത്. ഇതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പരയില്‍ ബുംറയ്ക്ക് പകരം ഉമേഷ് യാദവിനെ ടീമിലെടുത്തിരുന്നു. താരങ്ങള്‍ക്ക് പതിവായി നടത്താറുള്ള റേഡിയോളജിക്കല്‍ സ്‌ക്രീനിങ്ങിനിടെയാണ് ബുംറയുടെ പരിക്ക് ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടത്.

12 ടെസ്റ്റുകളില്‍ നിന്ന് 62 വിക്കറ്റ് ബുംറയുടെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ട്. വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരായ കഴിഞ്ഞ പരമ്പരയില്‍ ഹാട്രിക്കും രണ്ട് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് പ്രകടനവും ബുംറ പുറത്തെടുത്തിരുന്നു.

