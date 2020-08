മുംബൈ: ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗ് ഫുട്‌ബോള്‍ ഏഴാം സീസണിലെ മുഴുവന്‍ മത്സരങ്ങളും ഗോവയില്‍ നടക്കും. 2020 നവംബര്‍ 21 മുതല്‍ 2021 മാര്‍ച്ച് 21 വരെയാകും ടൂര്‍ണമെന്റ് നടക്കുക എന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ഫത്തോര്‍ഡയിലെ ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു സ്‌റ്റേഡിയം, ബാംബോലിമിലെ അത്‌ലറ്റിക് സ്‌റ്റേഡിയം, വാസ്‌കോയിലെ തിലക് മൈതാന്‍ സ്‌റ്റേഡിയം എന്നീ വേദികളിലാണ് മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കുകയെന്ന് സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സ്റ്റാര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മത്സരങ്ങള്‍ പല കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടത്തുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ പരിഗണിച്ചാണ് വേദി ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമായി ചുരുക്കിയത്. പരിശീലനത്തിനായി 10 ഗ്രൗണ്ടുകള്‍ സജ്ജമാക്കും.

കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ഫൈനലില്‍ കൊല്‍ക്കത്ത എ.ടി.കെയും ചെന്നൈയിന്‍ എഫ്.സിയും ഏറ്റുമുട്ടിയത് ഫത്തോര്‍ഡ സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ ആയിരുന്നു. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ആയിരുന്നതിനാല്‍ അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു മത്സരം നടന്നത്. ഇത്തവണ മുഴുവൻ മത്സരങ്ങളും അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലാണ് നടക്കുക.

