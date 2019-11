മുംബൈ: ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗിലെ വരുന്ന സീസണില്‍ നിര്‍ണായക മാറ്റങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കാനൊരുങ്ങി ഐ.പി.എല്‍ ഭരണസമിതി. കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ 'നോബോളുകളുടെ' പേരില്‍ നിരവധി വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നതോടെയാണ് മാറ്റങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചത്.

ഐ.പി.എല്‍ അടുത്ത സീസണ്‍ മുതല്‍ നോബോളുകള്‍ പരിശോധിക്കാനായി മാത്രം ഒരു ടിവി അമ്പയറുണ്ടാകും. നോബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമ്പയറിങ് പിഴവുകള്‍ വര്‍ധിച്ചതോടെയാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഐ.പി.എല്‍ ഭരണസമിതി നിര്‍ബന്ധിതരായത്.

മൂന്നാം അമ്പയര്‍ക്കും നാലാം പുറമെയാണ് നോബോള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ മാത്രമായി ഒരു അമ്പയറെ നിയമിക്കുക. നോബോളുകള്‍ അപ്പോള്‍ തന്നെ ഫീല്‍ഡ് അമ്പയറെ അറിയിക്കാന്‍ ഇവര്‍ സഹായിക്കും. അതേസമയം മത്സരത്തിനിടെ പകരം താരങ്ങളെ കളിപ്പിക്കാനുള്ള 'പവര്‍ പ്ലെയര്‍' എന്ന സംവിധാനം വരുന്ന സീസണില്‍ നടപ്പാക്കേണ്ടെന്നും മുംബൈയില്‍ ചേര്‍ന്ന ഭരണസമിതി യോഗത്തില്‍ തീരുമാനിച്ചു.

