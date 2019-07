ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡേവിസ് കപ്പ് കളിക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടെന്നീസ് ടീം പാകിസ്താനിലെത്തും. അഖിലേന്ത്യാ ടെന്നീസ് അസോസിയേഷന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ ഹിരണ്‍മോയി ചാറ്റര്‍ജിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. 55 വര്‍ഷത്തിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ പാക് സന്ദര്‍ശനം.

''അതേ, നമ്മള്‍ പോകുന്നു. ഇത് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരമ്പരയല്ല, ടെന്നീസിന്റെ ലോകകപ്പാണ്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരുമായി ഇക്കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ, ഒരു ലോക ഇവന്റ് ആയതിനാല്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ ചാര്‍ട്ടര്‍ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ''- ചാറ്റര്‍ജി വ്യക്തമാക്കി.

ആറ് കളിക്കാരും പരിശീലകനും സപ്പോര്‍ട്ട് സ്റ്റാഫും ഉള്‍പ്പെട്ട സംഘമാണ് പാകിസ്താനിലെത്തുക. സെപ്റ്റംബര്‍ 14, 15 തീയതികളില്‍ ഇസ്ലാമാബാദിലെ പാകിസ്താന്‍ സ്‌പോര്‍ട്സ് കോംപ്ലക്‌സിലാണ് ഏഷ്യ-ഓഷ്യാനിയ ഗ്രൂപ്പ് 1 എവേ മത്സരം.

ലോകകപ്പ് കളിക്കാന്‍ പാകിസ്താന്‍ ഹോക്കി ടീം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ കാര്യം ചാറ്റര്‍ജി ഓര്‍മിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തങ്ങളും പാകിസ്താനിലേക്ക് പോകുന്നു. ടീമിനൊപ്പം താനുമുണ്ടാകുമെന്നും ചാറ്റര്‍ജി അറിയിച്ചു.

ഈ വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഡേവിസ് കപ്പിന്റെ നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിനുശേഷം, ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ യാത്ര അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇക്കാര്യത്തില്‍ ടെന്നീസ് അസോസിയേഷന്‍ മാത്രമാണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം കായികമന്ത്രാലയം നിലപാട് എടുത്തിരുന്നു. ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിലോ ടൂര്‍ണമെന്റുകളില്‍ വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലോ കായികമന്ത്രാലയം ഇടപെടാറില്ലെന്ന് അസോസിയേഷന്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഈ മാസം 22-ന് അന്താരാഷ്ട്ര ടെന്നീസ് ഫെഡറേഷന്‍ (ഐ.ടി.എഫ്.) പ്രതിനിധികള്‍ പാകിസ്താന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച് സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. അത് അനുകൂലമായ ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ നിലപാട് പരസ്യമാക്കിയത്. പാകിസ്താന്‍ ടെന്നീസ് ഫെഡറേഷനുമായി ഇന്ത്യ ബന്ധപ്പെട്ടു. അവര്‍ ക്ഷണക്കത്ത് അയക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ഇന്ത്യ വിസാനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോവുകയാണ്. വിസ ലഭിക്കാന്‍ ഒരു മാസത്തോളം എടുക്കും.

ഡേവിസ് കപ്പില്‍ ഇന്ത്യ പാകിസ്താനുമായി ഒടുവില്‍ കളിച്ചത് 2006-ലാണ്. മുംബൈ ബ്രാബോണ്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യ 3-2ന് ജയിച്ചു. ഇതോടെ, പാകിസ്താനെതിരേ ഡേവിസ് കപ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ വിജയം 6-0 ആയി.

ഒരു വ്യാഴവട്ടം

2007ല്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പാകിസ്താന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം, ഒരു കായിക ഇനത്തിലും ഇന്ത്യന്‍ ടീം അവിടേക്ക് പോയിട്ടില്ല. 2008-ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തോടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ കായികമത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കി. 2009ല്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പാകിസ്താന്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യക്ക് പകരമെത്തിയ ശ്രീലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനു നേരേ ഭീകരാക്രമണം നടന്നു. പരിക്കുകളുമായി ലങ്കന്‍ താരങ്ങള്‍ ഒരുവിധമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. അതോടെ, പാകിസ്താന്റെ ആതിഥേയമോഹങ്ങളും ഇല്ലാതായി. 2011 ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ സംയുക്ത ആതിഥേയ സ്ഥാനത്തുനിന്നും പാകിസ്താനെ ഒഴിവാക്കി. ആ ലോകകപ്പിന്റെ സെമിയില്‍ മൊഹാലിയില്‍ ഇന്ത്യ പാകിസ്താനെ നേരിടുമ്പോള്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രധാനമന്ത്രിമാര്‍ സാക്ഷികളായിരുന്നു.

പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തെത്തുടര്‍ന്ന്, കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പില്‍ പാകിസ്താനെതിരായ മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിക്കണമെന്ന് രാജ്യത്ത് ആവശ്യമുയര്‍ന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍, മത്സരം നടന്നു. ഇന്ത്യ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു.

