മുംബൈ: ഇന്ത്യ - വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം മുംബൈയില്‍ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്കു മാറ്റി. വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഡിസംബര്‍ ആറിന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന മത്സരം ആ ദിവസം തന്നെ ഹൈദരാബാദ് രാജീവ് ഗാന്ധി രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കും.

സുരക്ഷാകാരണങ്ങളാലാണ് മത്സരം ഹൈദരാബാദിലേക്കു മാറ്റിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അതേസമയം ഹൈദരാബാദില്‍ ഡിസംബര്‍ 11-ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന മൂന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരം അതേദിവസം തന്നെ മുംബൈയില്‍ നടത്താനും ബി.സി.സി.ഐ തീരുമാനിച്ചു.

വിരാട് കോലി, മുഹമ്മദ് ഷമി, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ ട്വന്റി 20 ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്നത് പരമ്പരയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും ടീമിന്റെ ഭാഗമാണ്.

Content Highlights: India vs West Indies 1st T20I Shifted From Mumbai To Hyderabad