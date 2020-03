ധര്‍മശാല: ഇന്ത്യ - ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ആദ്യ ഏകദിനത്തിന് മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെ കോവിഡ്-19 ആശങ്കയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മത്സരം അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടത്തിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണിത്.

മത്സരം അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടത്തണമെന്ന് കേന്ദ്രം ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനോട് നിര്‍ദേശിച്ചതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30-ന് മത്സരം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവരുന്നത്. ആള്‍ക്കൂട്ടത്തെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നല്‍കിയ നിര്‍ദേശത്തില്‍ പറയുന്നതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

കോവിഡ്-19 ഭീതി കാരണം ടിക്കറ്റ് വില്‍പനയിലും കാര്യമായ ഇടിവുണ്ട്. 16,000-ന് അടുത്ത് ടിക്കറ്റുകള്‍ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ വിറ്റുപോയിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാരണത്താല്‍ തന്നെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരും മത്സരം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ എത്തിയിട്ടില്ല.

Content Highlights: India vs South Africa 1st odi may be Played Behind Closed Doors