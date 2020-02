ദുബായ്: ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലെ നാലാം മത്സരത്തില്‍ സൂപ്പര്‍ ഓവറില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ ജയം നേടിയതിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് തിരിച്ചടി.

അവസാന നിമിഷം വരെ ആവേശം നിറഞ്ഞുനിന്ന മത്സരത്തിലെ കുറഞ്ഞ ഓവര്‍ നിരക്കിന്റെ പേരില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് മാച്ച് ഫീയുടെ 40 ശതമാനം തുക ഐ.സി.സി പിഴചുമത്തി.

ഐ.സി.സിയുടെ മാച്ച് റഫറിമാരുടെ എലൈറ്റ് പാനലിലുള്ള ക്രിസ് ബ്രോഡാണ് ടീമിനെതിരേ നടപടിയെടുത്തത്. അനുവദിച്ച സമയത്ത് രണ്ട് ഓവര്‍ കുറച്ചാണ് കോലിയുടെ ടീം ബൗള്‍ ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഐ.സി.സി പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിലെ 2.22 വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് നടപടി. കോലി ഇക്കാര്യം സമ്മതിക്കുകയും ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാല്‍ വിഷയത്തില്‍ ഇനി വാദം കേള്‍ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

വെള്ളിയാഴ്ച വെല്ലിങ്ടണില്‍ നടന്ന മത്സരം നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരുടീമും 165 റണ്‍സ് വീതമെടുത്ത് ടൈയില്‍ അവസാനിച്ചതോടെയാണ് സൂപ്പര്‍ ഓവറിലേക്ക് നീണ്ടത്. സൂപ്പര്‍ ഓവറില്‍ കിവീസ് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലെടുത്ത 13 റണ്‍സ്, ഇന്ത്യ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ അനായാസം മറികടന്നു.

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 20 ഓവറില്‍ എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 165 റണ്‍സെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കിവീസിന്റെ ഇന്നിങ്‌സ് 20 ഓവറില്‍ ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 165 റണ്‍സില്‍ തന്നെ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. അവസാന ഓവറില്‍ കിവീസിന് വിജയത്തിലേക്ക് ഏഴു റണ്‍സ് വേണമെന്നിരിക്കെ ആറു റണ്‍സ് മാത്രം വഴങ്ങിയ ഷാര്‍ദുല്‍ താക്കൂറാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി തിളങ്ങിയത്. രണ്ട് റണ്‍ ഔട്ടുകളടക്കം നാലു വിക്കറ്റുകളാണ് ഈ അവസാന ഓവറില്‍ വീണത്.

Content Highlights: India fined for slow over-rate in fourth T20I against New Zealand