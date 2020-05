ദുബായ്: 2016 ഒക്ടോബറിന് ശേഷം ആദ്യമായി ടെസ്റ്റിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായി. വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സിലിന്റെ (ഐ.സി.സി) ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങില്‍ ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.

116 പോയന്റുമായി ഓസ്‌ട്രേലിയയാണ് ഇന്ത്യന്‍ അപ്രമാദിത്തം അവസാനിപ്പിച്ച് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൈയടക്കിയത്. 115 പോയന്റുമായി ന്യൂസീലന്‍ഡാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. 114 പോയന്റുമായി ഇന്ത്യ മൂന്നാമതും. 105 പോയന്റുമായി ഇംഗ്ലണ്ട് നാലാം സ്ഥാനത്തും 91 പോയന്റുമായി ശ്രീലങ്ക അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.

അതേസമയം ഏകദിന റാങ്കിങ്ങില്‍ 119 പോയന്റുമായി ഇന്ത്യ രണ്ടാം റാങ്കില്‍ തിരിച്ചെത്തി. 127 പോയന്റുമായി ലോക ചാമ്പ്യന്‍മാരായ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ഒന്നാമത്.

അതേസമയം 2011-ല്‍ ട്വന്റി 20 റാങ്കിങ് നിലവില്‍ വന്ന ശേഷം ആദ്യമായി ഓസ്‌ട്രേലിയ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. 278 പോയന്റാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഓസീസിന്. 268 പോയന്റുമായി ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടാമതും 266 പോയന്റുമായി ഇന്ത്യ മൂന്നാമതുമുണ്ട്.

ഐ.സി.സി ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ് (2020 മെയ് 1 വരെ)

1. ഓസ്ട്രേലിയ - 116 പോയന്റ്

2. ന്യൂസീലന്‍ഡ് - 115 പോയന്റ്

3. ഇന്ത്യ - 114 പോയന്റ്

4. ഇംഗ്ലണ്ട് - 105 പോയന്റ്

5. ശ്രീലങ്ക - 91 പോയന്റ്

6. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക - 90 പോയന്റ്

7. പാകിസ്താന്‍ - 86 പോയന്റ്

8. വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് - 79 പോയന്റ്

9. അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ - 57 പോയിന്റ്

10. ബംഗ്ലാദേശ് - 55 പോയന്റ്

ഐ.സി.സി ഏകദിന റാങ്കിങ്

1. ഇംഗ്ലണ്ട് - 127 പോയിന്റ്

2. ഇന്ത്യ - 119 പോയിന്റ്

3. ന്യൂസീലന്‍ഡ് - 116 പോയിന്റ്

4. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക - 108 പോയിന്റ്

5. ഓസ്ട്രേലിയ - 107 പോയിന്റ്

6. പാകിസ്താന്‍ - 102 പോയിന്റ്

7. ബംഗ്ലാദേശ് - 88 പോയിന്റ്

8. ശ്രീലങ്ക - 85 പോയിന്റ്

9. വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് - 76 പോയിന്റ്

10. അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ - 55 പോയിന്റ്

ഐ.സി.സി ട്വന്റി 20 റാങ്കിങ്

1. ഓസ്ട്രേലിയ - 278 പോയന്റ്

2. ഇംഗ്ലണ്ട് - 268 പോയന്റ്

3. ഇന്ത്യ - 266 പോയന്റ്

4. പാകിസ്താന്‍ - 260 പോയന്റ്

5. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക - 258 പോയന്റ്

6. ന്യൂസീലന്‍ഡ് - 242 പോയന്റ്

7. ശ്രീലങ്ക - 230 പോയന്റ്

8. ബംഗ്ലാദേശ് - 229 പോയന്റ്

9. വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് - 229 പോയന്റ്

10. അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ - 228 പോയന്റ്‌

