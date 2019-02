ദുബായ്: പാകിസ്താന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ സര്‍ഫറാസ് അഹമ്മദിനെ ഒത്തുകളിക്ക് സമീപിച്ചെന്ന കുറ്റത്തിന് ഇര്‍ഫാന്‍ അന്‍സാരിയെന്ന കോച്ചിന് ഐ.സി.സിയുടെ 10 വര്‍ഷത്തെ വിലക്ക്.

യു.എ.ഇയിലെ വിവിധ പ്രൊഫഷണല്‍ ക്ലബുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നയാളായ ഇര്‍ഫാന്‍ അന്‍സാരി വാതുവെയ്പ്പുകാരുടെ ഇടനിലക്കാരന്‍കൂടിയായിരുന്നു. ഷാര്‍ജ ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സിലില്‍ 30 വര്‍ഷം പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഇയാള്‍ ഷാര്‍ജ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിന്റെ കോച്ചായും സേവനമനുഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2017-ല്‍ ശ്രീലങ്കയും പാകിസ്താനും തമ്മില്‍ യു.എ.ഇയില്‍ നടന്ന പരമ്പരയ്ക്കിടെയാണ് ഇര്‍ഫാന്‍ അന്‍സാരി പാക് ക്യാപ്റ്റനെ ഒത്തുകളിക്കായി സമീപിക്കുന്നത്.

ഒത്തുകളിക്ക് ആരെങ്കിലും സമീപിച്ചാല്‍ ഉടന്‍ പരാതിപ്പെടണമെന്ന ഐ.സി.സി അഴിമതിവിരുദ്ധ ട്രിബ്യൂണലിന്റെ നിര്‍ദേശമനുസരിച്ച് സര്‍ഫറാസ്, അന്‍സാരിക്കെതിരേ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇതിനു പിന്നാലെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് അന്‍സാരി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ഐ.സി.സി അഴിമതിവിരുദ്ധ ട്രിബ്യൂണല്‍ കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് 10 വര്‍ഷത്തെ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍നിന്നും അന്‍സാരിയെ വിലക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഐ.സി.സിയുടെ ഉത്തരവ്.

ഒത്തുകളിയെക്കുറിച്ച് ഉടന്‍ വിവരം കൈമാറിയ പാക് ക്യാപ്റ്റന് ഐ.സി.സി ജനറല്‍ മാനേജര്‍ അലക്സ് മാര്‍ഷല്‍ നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. സര്‍ഫറാസിന്റെ പ്രവൃത്തി ശരിയായ പ്രൊഫഷണലിസമാണെന്നും മറ്റു കളിക്കാര്‍ ഇത് മാതൃകയാക്കണമെന്നും മാര്‍ഷല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

