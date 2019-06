ന്യൂഡല്‍ഹി: ഈ ലോകകപ്പില്‍ ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറിന് പരിക്കേറ്റപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് ഷമി ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ ഇടം നേടിയത്. അഫ്ഗാനിസ്താനെതിരേ ഹാട്രിക് നേടി ഇന്ത്യയെ വിജയിപ്പിച്ച ഷമി വിന്‍ഡീസിനെതിരേ നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. രണ്ടു മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് എട്ടു വിക്കറ്റ്. ഏതൊരു ബൗളര്‍ക്കും ലോകകപ്പില്‍ ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന സ്വപ്‌ന തുല്ല്യമായ തുടക്കം.

പരിക്കും വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചാണ് ഷമിയുടെ ഈ നേട്ടം. ഭാര്യ ഹസിന്‍ ജഹാനുമായുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കാരണം ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ ഷമിയുടെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയര്‍ തന്നെ ചോദ്യ ചിഹ്നമായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ വീണ്ടും ഷമിക്കെതിരേ കടുത്ത ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹസിന്‍ ജഹാന്‍. ഷമിയുടെ ടിക് ടോക്ക് അക്കൗണ്ടിനെ പരാമര്‍ശിച്ചാണ് ഇത്. ഇന്ത്യന്‍ താരം ടിക് ടോക്കില്‍ പിന്തുടരുന്നത് ഭൂരിഭാഗവും പെണ്‍കുട്ടികളാണെന്നും ഒരു മകളുള്ള കാര്യം മറക്കുകയാണെന്നും ഹസിന്‍ ആരോപിക്കുന്നു. ഷമിയെ നാണം കെട്ടവന്‍ എന്നും തന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ ഹസിന്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ അടുത്താണ് ഷമി ടിക് ടോകില്‍ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയത്. നിലവില്‍ 97 പേരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. ഇതില്‍ 90 പേരും പെണ്‍കുട്ടികളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മകളുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഒരു നാണവുമില്ല. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പില്‍ ഹസിന്‍ പറയുന്നു. ഷമിയുടെ ടിക് ടോക് അക്കൗണ്ടിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ടും ഇതിനോട് ഒപ്പമുണ്ട്.

ഗാര്‍ഹിക പീഡനക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഷമിക്കെതിരെ ഹസിന്‍ പോലീസിന് പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഷമിക്കെതിരേ കേസ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഒത്തുതീര്‍പ്പിനിടെ ഷമിക്കെതിരേ ഒത്തുകളി ആരോപണവും ഹസിന്‍ ഉന്നയിച്ചു. 2018 മാര്‍ച്ചില്‍ ഷമിക്ക് വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ഹസിന്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയത്.

പിന്നീട് തനിക്കും കുഞ്ഞിനും പ്രതിമാസം ഏഴു ലക്ഷം രൂപ വീതം ഷമി ചിലവിന് നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹസിന്‍ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. എന്നാല്‍ ഹര്‍ജി സ്വീകരിച്ച കോടതി ഹസിനും കുഞ്ഞിനും പ്രതിമാസം 80,000 രൂപ വീതം നല്‍കാനാണ് ഉത്തരവിട്ടത്.

