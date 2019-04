മുംബൈ: ടെലിവിഷന്‍ ചാറ്റ് ഷോ ആയ കോഫീ വിത് കരണിലെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമര്‍ശത്തില്‍ ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യക്കും കെ.എല്‍ രാഹുലിനും പിഴ ശിക്ഷ. ഇരുവര്‍ക്കും 20 ലക്ഷം രൂപയാണ് ബി.സി.സി.ഐ ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍ പിഴ ശിക്ഷയായി വിധിച്ചത്.

ജോലിക്കിടെ മരിച്ച 10 അര്‍ധസൈനികരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഓരോ ലക്ഷം രൂപ വീതവും കാഴ്ച പരിമിതരുടെ ക്രിക്കറ്റ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി ബി.സി.സി.ഐ രൂപീകരിച്ച ഫണ്ടിലേക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വീതവും നാലാഴ്ചക്കകം പിഴയായി അടക്കാനാണ് ഓംബുഡ്സ്മാന്റെ വിധി. ഈ കാലയളവിനുള്ളില്‍ പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഇരുവരുടെയും മാച്ച് ഫീയില്‍ നിന്ന് ഈ തുക ഈടാക്കാന്‍ ബി.സി.സി.ഐയോട് ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്

ഈ പരാമര്‍ശത്തിന്റെ പേരില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പര്യടനത്തില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചുവിളിക്കപ്പെട്ട പാണ്ഡ്യക്കും രാഹുലിനും 30 ലക്ഷം രൂപ വരുമാന നഷ്ടമുണ്ടായതായി വിലയിരുത്തിയ ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍ ഇരുവരും രാജ്യത്തിന് മാതൃകകളാണെന്നും അതിനാലാണ് പിഴ ശിക്ഷ മാത്രം വിധിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. വിവാദ പരാമശര്‍ത്തില്‍ ഇരുവരും മാപ്പ് പറഞ്ഞതിനാലും കൂടുതല്‍ അച്ചടക്ക നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

