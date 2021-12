ന്യൂഡല്‍ഹി: ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോര്‍മാറ്റില്‍ നിന്നും ഹര്‍ഭജന്‍ സിങ് വിരമിച്ചതോടെ ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ രാഷ്ട്രീയ ചര്‍ച്ച ചൂടുപിടിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഒരു കൈ നോക്കാനാണ് ഹര്‍ഭജന്‍ വിരമിച്ചതെന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം ആരാധകര്‍ പറയുന്നത്. ഇതിന് തെളിവായി പഞ്ചാബിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിന് ഒപ്പമുള്ള ഹര്‍ഭജന്റെ ചിത്രവും ആരാധകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഡിസംബര്‍ 15-ന് സിദ്ദു ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണത്. 'ഒരുപാട് സാധ്യതകള്‍ നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന ചിത്രം. മിന്നും താരമായ ഭാജിയോടൊപ്പം' എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് സിദ്ദു ചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. നേരത്തെ ഹര്‍ഭജനും യുവരാജ് സിങ്ങും ബിജെപിയിലേക്ക് എന്ന തരത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് വ്യാജമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യന്‍ സ്പിന്നര്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമൊത്തുള്ള ചിത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

2019-ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തുതന്നെ ഇന്ത്യന്‍ താരം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമെന്ന തരത്തില്‍ അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. അമൃത്സറില്‍ നിന്ന് മത്സരിപ്പിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ശക്തരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ തനിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇറങ്ങാന്‍ യാതൊരു താത്പര്യവുമില്ലെന്നായിരുന്നു ഹര്‍ഭജന്‍ അന്നു പ്രതികരിച്ചത്.

ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഹര്‍ഭജന്‍ സിങ്ങ് വിരമിക്കല്‍ വാര്‍ത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. ഐപിഎല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സുമായുള്ള കരാറാണ് വിരമിക്കല്‍ തീരുമാനം വൈകിപ്പിച്ചതെന്നും വെറ്ററന്‍ സ്പിന്നര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറില്‍ നിന്നുള്ള 41-കാരനായ താരം ഇന്ത്യക്കായി 103 ടെസ്റ്റുകളും 236 ഏകദിനങ്ങളും 28 ട്വന്റി-20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

