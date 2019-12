ദുബായ്: അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സിലിന്റെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മാച്ച് റഫറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജി.എസ് ലക്ഷ്മി മറ്റൊരു ചരിത്രനേട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമാകാനൊരുങ്ങുകയാണ്.

പുരുഷന്മാരുടെ ഏകദിന മത്സരത്തിന് മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്ന ആദ്യ വനിതാ മാച്ച് റഫറിയെന്ന നേട്ടമാണ് ലക്ഷ്മിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

യു.എ.ഇയില്‍ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ഐ.സി.സിയുടെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ലീഗ് 2-ന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിലാണ് ലക്ഷ്മി മാച്ച് റഫറിയാകുക. ഷാര്‍ജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഡിസംബര്‍ എട്ടിനാണ് മത്സരം.

51-കാരിയായ ലക്ഷ്മി ഈ വര്‍ഷം സ്വന്തമാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ നേട്ടമാണിത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ മേയില്‍ ഐ.സി.സി ലക്ഷ്മിയെ തങ്ങളുടെ മാച്ച് റഫറിമാരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര പാനലില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ ആദ്യം വനിതയായിരുന്നു ലക്ഷ്മി.

2008-09 സീസണില്‍ വനിതാ ആഭ്യന്തര മത്സരങ്ങളില്‍ മാച്ച് റഫറിയായിരുന്ന ലക്ഷ്മി ഇതിനോടകം മൂന്ന് വനിതാ ഏകദിനങ്ങള്‍, ഏഴ് വനിതാ ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങള്‍ 16 പുരുഷ ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ മേല്‍നോട്ടം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വലംകൈയന്‍ ബാറ്ററും ബൗളറുമായിരുന്ന ലക്ഷ്മി 1986-2004 കാലത്ത് സൗത്ത് സെന്‍ട്രല്‍ റെയില്‍വേസ്, ആന്ധ്ര, ബിഹാര്‍, പൂര്‍വമേഖല, ദക്ഷിണമേഖല ടീമുകള്‍ക്കുവേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

