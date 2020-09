പെരിന്തൽമണ്ണ: ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിനിടെ കളിക്കളത്തിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ച മുൻ കേരള സന്തോഷ് ട്രോഫി താരം പാലക്കാട് തൊട്ടേക്കാട് തെക്കോണി വീട്ടിൽ ധനരാജിന്റെ കുടുംബത്തിന് ധനസഹായവുമായി സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ പ്ലെയേഴ്സ് വെൽഫയർ അസോസിയേഷൻ.

അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 80,000 രൂപ ധനരാജിന്റെ കുടുംബത്തിന് കൈമാറി. മുൻ കേരള താരം ഡോ രാജഗോപാൽ, രവി കാട്ടിൽ, മോഹൻ കാട്ടിൽ, അബ്ദുൾ നൗഷാദ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തുക കൈമാറിയത്.

2019 ഡിസംബർ 29-ന് പെരിന്തൽമണ്ണ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന കാദറലി സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിനിടെയാണ് ധനരാജ് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചത്. എഫ്.സി പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്ക് വേണ്ടി ബൂട്ടണിഞ്ഞ താരം മത്സരത്തിനിടെ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതായി റഫറിയെ അറിയിച്ച ഉടൻ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു.

സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ കേരളത്തിനായി കളിച്ചിട്ടുള്ള ധനരാജ് 2014-ൽ മഞ്ചേരിയിൽ നടന്ന ഫെഡറേഷൻ കപ്പിൽ മുഹമ്മദൻസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ക്ലബ്ബുകളായ മോഹൻബഗാൻ, ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കായും ബൂട്ടണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

