ന്യൂഡല്‍ഹി: പാകിസ്താന്റെ മുന്‍താരം ഷാഹിദ് അഫ്രീദയും മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരവും എം.പിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീറും കശ്മീര്‍ വിഷയത്തെച്ചൊല്ലി പലപ്പോഴും ട്വിറ്ററില്‍ വാക്കുതര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കുന്ന 370-ാം അനുച്ഛേദം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ റദ്ദാക്കിയതിന് ശേഷം അഫ്രീദിയും ഗംഭീറും തമ്മില്‍ വീണ്ടും ട്വീറ്റിലൂടെ കൊമ്പുകോര്‍ത്തു.

ഈ വാക്കുതര്‍ക്കത്തിനിടെ അഫ്രീദിയെ പ്രായമായിട്ടും ബുദ്ധിയുറയ്ക്കാത്ത ആള്‍ എന്ന് ഗംഭീര്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചതോടെ തര്‍ക്കം അതിരുകടന്നു. ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ താന്‍ കണ്ട ഏറ്റവും ദുര്‍ബലന്‍ ഗൗതം ഗംഭീര്‍ ആണെന്നായിരുന്നു അഫ്രീദി ഇതിന് നല്‍കിയ മറുപടി. ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ മുന്‍ മെന്റല്‍ കണ്ടീഷനിങ് പരിശീലകന്‍ പാഡി അപ്ടന്റെ വാക്കുകള്‍ ഉദ്ധരിച്ചായിരുന്നു അഫ്രീദിയുടെ ഈ മറുപടി.

വെള്ളിയാഴ്ച്ച കശ്മീരിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ പരിപാടിക്ക് അഫ്രീദി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് വാക്‌പോരിന്റെ തുടക്കം. രാജ്യമെമ്പാടും സൈറണ്‍ മുഴക്കി ഐക്യദാര്‍ഢ്യം അറിയിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. കശ്മീരിനെ പാകിസ്താന്റെ ഭാഗമാക്കുകയെന്ന ആഹ്വാനത്തോടെ സെപ്റ്റംബര്‍ ആറിന് പ്രതിരോധ ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഈ ആഹ്വാനത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് അഫ്രീദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

'കശ്മീരിനായുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനത്തോടെ നമുക്കും പ്രതികരിക്കാം. വെള്ളിയാഴ്ച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12ന് മസര്‍-ഇ-ഖായ്ദില്‍ ഞാനുമുണ്ടാകും. നമ്മുടെ കശ്മീരി സഹോദരങ്ങളോട് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ എല്ലാവരും എത്തുമല്ലോ. സെപ്റ്റംബര്‍ ആറിന് ഞാന്‍ ഒരു രക്തസാക്ഷിയുടെ വീട് സന്ദര്‍ശിക്കും. നിയന്ത്രണരേഖ സന്ദര്‍ശിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.' ഇതായിരുന്നു അഫ്രീദിയുടെ ട്വീറ്റ്.

ഇതിന് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ഗംഭീര്‍ മറുപടി നല്‍കിയത്. പ്രായം ഇത്രയായിട്ടും അഫ്രീദിയുടെ ബുദ്ധി ഉറയ്ക്കുന്ന ലക്ഷണമില്ലെന്നും അഫ്രീദിയെ സഹായിക്കാന്‍ പ്രത്യേക കിന്റര്‍ഗാര്‍ട്ടന്‍ ട്യൂഷനെടുക്കാമെന്നും ഗംഭീര്‍ പരിഹസിച്ചു.

Let’s respond to PM call for Kashmir Hour as a nation. I will be at Mazar e Quaid at 12 pm on Friday. Join me to express solidarity with our Kashmiri brethren.

On 6 Sep I will visit home of a Shaheed. I will soon be visiting LOC. — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) August 28, 2019

Guys, in this picture Shahid Afridi is asking Shahid Afridi that what should Shahid Afridi do next to embarrass Shahid Afridi so that’s it’s proven beyond all doubts that Shahid Afridi has refused to mature!!! Am ordering online kindergarten tutorials for help @SAfridiOfficial pic.twitter.com/uXUSgxqZwK — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 28, 2019

Content Highlights: Gautam Gambhir lashes out at Shahid Afridi over Kashmir tweet