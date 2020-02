ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭര്‍ത്താവിനെതിരേ ഗാര്‍ഹിക പീഡന പരാതിയുമായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ ഹോക്കി ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ സുരജ് ലതാ ദേവി. 2002-ല്‍ ദേവി ക്യാപ്റ്റനായിരിക്കെ ഇന്ത്യ കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസ് കിരീടം നേടിയ സംഭവമാണ് 2007-ല്‍ ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ നായകനായ ഛക് ദേ ഇന്ത്യ എന്ന ചിത്രത്തിന് പ്രചോദനമായത്.

ഭര്‍ത്താവ് ശാരീരികമായും മാനസികമായും പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സുരജ് ലതാ ദേവി പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയത്. സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരില്‍ ഭര്‍ത്താവില്‍ നിന്ന് അതിക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളാണ് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടിവന്നതെന്ന് അര്‍ജുന അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് കൂടിയായ ദേവി പറയുന്നു.

2005-ല്‍ ആയിരുന്നു വെസ്റ്റേണ്‍ റെയില്‍വേയിലെ മുന്‍ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന ശാന്തകുമാറുമായുള്ള ദേവിയുടെ വിവാഹം. അന്നുമുതല്‍ കൂടുതല്‍ സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭര്‍ത്താവ് നിരന്തരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്നും അവര്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

ദേവിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഭര്‍ത്താവിനെതിരേ കേസെടുത്തതായി സുല്‍ത്താന്‍പൂര്‍ ലോധി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

വഴിവിട്ട ജീവിതം നയിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അര്‍ജുന പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചതെന്ന് ഭര്‍ത്താവ് പറഞ്ഞുവെന്നും ദേവി വ്യക്തമാക്കി. പഞ്ചാബിലെ കപൂര്‍ത്തലയില്‍ റെയില്‍വെയുടെ ഒരു ചടങ്ങില്‍ അവതാരകയായി പങ്കെടുക്കുമ്പോള്‍ മദ്യപിച്ചുവന്ന ഭര്‍ത്താവ് തന്നെ പരസ്യമായി അപമാനിച്ചെന്നും ദേവി ആരോപിക്കുന്നു.

2003-ലെ ആഫ്രോ - ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ്, 2004-ലെ ഹോക്കി ഏഷ്യ കപ്പ് എന്നിവയില്‍ ഇന്ത്യ കിരീടം നേടിയത് ദേവി ക്യാപ്റ്റനായിരിക്കെയാണ്.

