ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടക പ്രീമിയര്‍ ലീഗിലെ വാതുവെപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ പേസ് ബൗളര്‍ അഭിമന്യു മിഥുനെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മിഥുന് നോട്ടീസ് അയച്ചു. കേസില്‍ അന്വേഷണ വിധേയനാകുന്ന ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര താരമാണ് അഭിമന്യു മിഥുന്‍. ഇന്ത്യക്കായി നാല് ടെസ്റ്റുകളും അഞ്ച് ഏകദിനങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കെ.പി.എല്ലില്‍ ശിവമോഗ ലയണ്‍സിന്റെ ക്യാപ്റ്റനാണ് മിഥുന്‍. മല്‍നാട് ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്‌സിനായി അരങ്ങേറിയ മിഥുന്‍ പിന്നീട് ബിജാപുര്‍ ബില്‍സ് ടീമിനായും കളിച്ചു. മുഷ്താഖ് അലി ട്വന്റി-20 മത്സരങ്ങള്‍ക്കായി കര്‍ണാടക ടീമിനൊപ്പം സൂറത്തിലാണ് മിഥുന്‍ ഇപ്പോഴുള്ളത്.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച്ച കര്‍ണാടക ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനും കെ.പി.എല്‍ ടീം മാനേജര്‍മാര്‍ക്കും ക്രൈബ്രാഞ്ച് നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. കെ.പി.എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യാവലിയും ഇതിനോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ജൂലൈക്ക് ശേഷം പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ടു പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ സി.എം ഗൗതം, സ്പിന്നര്‍ അബ്രാന്‍ കാസി, ബെലഗാവി പാന്തേഴ്‌സ് ഉടമ അലി അസ്ഫാക് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

