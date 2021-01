ലണ്ടന്‍: മുന്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം കെവിന്‍ പീറ്റേഴ്‌സണെതിരേ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി സഹതാരമായിരുന്ന ജെയിംസ് ടെയ്‌ലര്‍ രംഗത്ത്.

പലപ്പോഴും സഹതാരങ്ങളുടെ മുന്നില്‍ വെച്ച് പീറ്റേഴ്‌സണ്‍ തന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്നതായി ടെയ്‌ലര്‍ ആരോപിച്ചു.

2012-ല്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരേ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച താരമാണ് ടെയ്‌ലര്‍. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരമെന്ന നിലയില്‍ പീറ്റേഴ്‌സനോട് എല്ലാ ബഹുമാനവുമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ ടെയ്‌ലര്‍, ഒരു വ്യക്തിയൈന്ന നിലയില്‍ അദ്ദേഹത്തോട് ആ മതിപ്പില്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സ്‌കൈ സ്‌പോര്‍ട്‌സിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിലായിരുന്നു ടെയ്‌ലര്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ തുറന്നുപറഞ്ഞത്.

''21 വയസുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു എന്റെ അരങ്ങേറ്റം. കെ.പി (പീറ്റേഴ്‌സന്‍) പലപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ച് മോശം കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞുനടക്കുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. സാധാരണയായി ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മോശമായി പറയുന്നതോ പെരുമാറുന്നതോ നിങ്ങള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. പക്ഷേ സത്യസന്ധമായി പറയുകയാണെങ്കില്‍ ഞാന്‍ അതൊന്നും കാര്യമാക്കിയിരുന്നില്ല.'' - ടെയ്‌ലര്‍ പറഞ്ഞു.

അലിസ്റ്റര്‍ കുക്കിനോടും ആന്‍ഡ്രൂ സ്‌ട്രോസിനോടുമടക്കം ടെയ്‌ലര്‍ കൊള്ളില്ലെന്നും നല്ലവനല്ലെന്നും മറ്റും പീറ്റേഴ്‌സന്‍ പറഞ്ഞു നടക്കുമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഏഴ് ടെസ്റ്റുകളും 27 ഏകദിനങ്ങളും കളിച്ച താരമാണ് ടെയ്ലര്‍.

